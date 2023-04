Tutto Eventi: a Messina nel weekend c’è la festa in via Laudamo

Settimana piena di eventi e cose da fare a Messina durante il weekend: il terzo del mese di aprile; e a fare ordine tra gli impegni ci pensa “Tutto Eventi” la guida al tempo libero di Normanno. Tra teatro, cinema, concerti suggeriamo come sempre due eventi da seguire.

Il primo è al Mercato Coperto Muricello e si chiama “BimbInFesta“: i più piccoli avranno la possibilità di seguire letture in lingua spagnola, laboratori sull’alfabeto arabo e spettacoli circensi curati da Mario Taviano. L’iniziativa è promossa da Leggere prima di Leggere e dalla casa editrice Mesogea.

Se, invece, vi siete persi la prima giornata dedicata all’uso e riuso, non temete: domenica 16 aprile, tra via Laudamo e via Casalaina torna il mercatino non solo vintage promosso da Second Life, Opuntia, Lunettes e Panama Bistrot: si comincia alle 09.30.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora il concerto di Emma Nolde al Retronouveau con l’opening del talentuoso Babele, il vernissage di “Generazione A” di Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile alla FORO G gallery, a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera, un nuovo appuntamento alla Tubutù con le storie sonore del Teatro dell’Albero di Zucchero e un restaurato “Psycho” al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023:

Concerti

venerdì 14 aprile, alle 19.00, alla Sala Laudamo per l'Associazione Orchestra da Camera di Messina: Mario Spinnicchia al pianoforte, opening act a cura di Francesco Saccone e Sofia Muffoletto al violino;

venerdì 14 aprile, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Basiliscus P in concerto;

venerdì 14 aprile, alle 23.00, all'Area Ex Pirelli di Villafranca: Shiva in concerto;

sabato 15 aprile, alle 18.00, al Palacultura per l'Accademia Filarmonica: "Morricone Stories" con Stefano Di Battista al sassofono, Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso, Luigi Del Prete alle percussioni;

sabato 15 aprile, alle 22.30, al Retronouveau: Emma Nolde in concerto, opening act Babele;

domenica 16 aprile, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Chiara Bonarrigo al flauto e il Sisili sax quartet. Concerto in collaborazione con il Conservatorio "A. Corelli" di Messina, Archeoclub d'Italia, Messina Rotary – International Fellowship of Rotarian Musicians;

domenica 16 aprile, alle 21.30, allo Sharaba di Barcellona: Pier Cortese in concerto.

Libri

sabato 15 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli: presentazione di "Non mi piace la parola nemico" (Eretica, 2022) di Francesca Panarello. Dialoga con l'autrice Marietta Salvo, letture a cura di Terremoti di Carta;

domenica 16 aprile, alle 17.00, alla Mondadori: presentazione di "Il viaggio di Francesco" di Francesco Irrera. Dialogano con l'autore: Sabrina Patania, Antonino Germanà, Serena Vitulo, Franca Scalabrini. Letture a cura di Giuseppe Ingoglia;

domenica 16 aprile, alle 18.00, allo Spazio Lilla in via Martinez 11: presentazione di "Adorata Carolina" (Scatole Parlanti, 2023) di Carolina Costa. Dialoga con l'autrice Mario Falcone, letture a cura di Giovanna Manetto.

Incontri e Laboratori

venerdì 14 aprile, alle 16.30, alla Mondadori: "La voce del mare", incontro con Andrea Vico. Evento promosso da Italia Nostra e Legambiente Messina;

sabato 15 aprile, alle 10.00, alla libreria Colapesce: terzo appuntamento con "materia sconosciuta", laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo. A questo link per partecipare;

sabato 15 aprile, alle 10.00, alla Cgil in via Peculio Frumentario 1: quarto appuntamento della rassegna "La felicità è rivoluzionaria. Incontri di formazione politica" su "Buen vivir / Vivere bene. Un'alternativa possibile" a cura di Federico Alagna, Daniele Pompejano, Felice Scalia;

sabato 15 aprile, alle 17.30, alla Tutubù in via Risorgimento 4: "Le Storie di Tutti. Dita di bocciolo", con Cettina Mangano alla voce e Manuela Ruggeri al clarinetto, a cura di Il Teatro dell'Albero di Zucchero, a seguire laboratorio creativo per bimbi dai 4 anni in su;

sabato 15 aprile, alle 17.30 e domenica 16 aprile, alle 10.00, alla Biblioteca Regionale: "Il '900 a Messina – Nuove Architetture. La pregevole progettualità di Michele Valori", interventi a cura di Giuseppe Falzea, Martina Polimeni, Lucia Maria Finocchiaro, Michele Palamara, Paola Valori, Daniele Gongiaruk;

sabato 15 aprile, alle 18.00, allo Spazio Lilla in via Martinez 11: "Memorial Luigi Ghersi", interventi a cura di Barbara Fazzari, Luigi Giacobbe, Matteo Pappalardo, Vincenzo Bonaventura, Rosy Trapa, Fabio Pilato. Modera Davide Liotta;

sabato 15 aprile, alle 18.30, al Circolo delle Lucertole di Barcellona: "Quaderni Teatrali!", incontro su Jerzy Grotowski, a cura di Viviana Isgrò.

Mostre

venerdì 14 aprile, alle 18.00, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea, in via Todaro 22: finissage di "Lunaria" di Renato Romeo, a cura di Laura Faranda;

sabato 15 aprile, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro: vernissage di "Oltre al tuo corpo c'è un altro corpo", mostra di pittura di Rachele Poli. L'esposizione sarà visitabile fino al 21 aprile 2023;

sabato 15 aprile, alle 18.00, alla FORO G gallery: vernissage di "Generazione A" bipersonale di Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile, vincitrici della call "Segnalibro d'artista", a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera. La mostra sarà visitabile fino al 29 aprile;

prosegue fino al 16 aprile, alla galleria Spazio Macos: "Omaggio a Picasso" collettiva in occasione del 50° anniversario della morte di Pablo Picasso, a cura di Mami Costa;

prosegue fino al 30 aprile, al Teatro dei 3 Mestieri: "Cromatismi sonori", mostra di pittura di Federica Fornaro, a cura di Dania Mondello.

Teatro e Danza

venerdì 14 e sabato 15 aprile, alle 21.00, e domenica 16 alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele:"Manola" di Margaret Mazzantini, con Nancy Brilli e Chiara Noschese. Regia di Leo Muscato;

sabato 15 aprile, alle 21.00, al Teatro Annibale: "47 morto che parla. Quando la coppia scoppia", di e con Fabio La Rosa.

Cinema

venerdì 14 aprile, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: "Psycho" di Alfred Hitchcock;

sabato 15 aprile, alle 18.30, al Multisala Iris: "Stranizza d'Amuri", in sala il regista Beppe Fiorello con gli interpreti Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro

sabato 15 aprile, alle 20.30, al Multisala Apollo: "Stranizza d'Amuri", in sala il regista Beppe Fiorello con gli interpreti Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro e Raffaele Simone Cordiano;

sabato 15 e domenica 16 aprile, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: "La chiamata dal cielo" diretto da Kim Ki-duk, con Zhanel Sergazina e Abylai Maratov;

domenica 16 aprile, alle 11.00, al Multisala Apollo per la rassegna "Nel blu dipinto di blu, vieni al cinema anche tu": "Ant Bully. Una vita da formica", proiezioni autism friendly screening;

domenica 16 aprile, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: "Gruffalò e la sua piccolina" diretto da Jakob Schuh e Max Lang.

Serate danzanti

venerdì 14 aprile, alle 22.30, al Retronouveau: "Mind The Gap", live set a cura di Vincio, dj set a cura di Sandro Inturri b2b Re-Birth;

sabato 15 aprile, alle 23.00, all'Area Ex Pirelli di Villafranca OMD presenta: "Scacco Matto. Black and White", dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

Giornate speciali

da venerdì 14 a domenica 16 aprile, dalle 17.30, al Mercato Coperto Muricello: "BimbInFesta al Muricello", laboratori, spettacolo di arti circensi e musica dal vivo a cura di Mario Taviano. Evento promosso da Mesogea;

sabato 15 aprile, dalle 16.00, al Mercato Coperto Muricello: R-Esistenza Poetica;

domenica 16 aprile, dalle 09.30, tra via Laudamo e via Casalaina: secondo appuntamento con "Uso & Riuso. Molto più che vintage", a cura di Second Life, Panama Bistrot, Lunettes e Opuntia.

Prossimi eventi a Messina

venerdì 21 aprile, alle 20.30, a La Gilda dei Narratori: reading jazz con Erika La Fauci;

da venerdì 21 a domenica 23 aprile, alle 21.00, al Museo Regionale per la rassegna ClanDestini: "Una vita a cottimo", di Giusi Arimatea, con Mauro Failla, regia di Giovanni Maria Currò.

