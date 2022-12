“Segnalibro d’artista”, dal 16 al 23 dicembre la mostra alla FORO G Gallery di Messina. Tutte le info

Quarantuno artisti provenienti da Messina, ma anche da altre parti d’Italia e alcuni dall’estero per la mostra “Segnalibro d’artista” in programma dal 16 al 23 dicembre 2022 alla FORO G Gallery di Ganzirri. L’idea nasce dalla curatrice e storica dell’arte Mariateresa Zagone ed è stata accolta all’interno della galleria in riva al lago di Roberta Guarnera. Vediamo tutti i dettagli e gli artisti coinvolti.

Realizzare un’opera, rispettando la misura standard di un segnalibro 5×20 cm, utilizzando il proprio linguaggio e la propria tecnica: questa la challenge che è stata proposta, attraverso una open call, agli artisti messinesi e non. In tanti hanno aderito, adesso le opere sono pronte, sono state inviate e presto saranno esposte alla FORO G Gallery aperta dall’artista messinese Roberta Guarnera, via Lago Grande 43B a Ganzirri nel febbraio del 2021.

Gli artisti autori dei segnalibri in mostra sono: Adriano Fuscà, Alberta Dito, Alessandro Maio, Angela Andaloro, Angelo Carmisciano, Anna Spinazzola, Anna Viscuso, Antonio Attinà, Chiara Smedile, Danitani, Demetrio Scopelliti, Eliana Camaioni, Erika Loreto, Francesca Barbagallo, Francesco Di Benedetto, Francesco Grillo, Giorgia Minisi, Giovanni Gargano, Giulia Bartoccelli, Giuseppe Vaccaro, Giuseppre De Pasquale, Ituoigelatinipreferiti & Fab Lab, Ilaria Rosselli Del Turco, Laura Martines, Leonardo Di Domenico, Maria Celeste Arena, Maria Felice Vadalà, Maria Inferrera, Monica Mihaela Radu, Monreau, Nicola Micali, Paola Pietrafitta, Pippo Galipò, Rosalia Sparacello, Sara Lovari, Sefora Adamovic, Sergio Sajia, Stefano Lo Voi, Veronica Rastelli, Vincenzo Magro, Virginia Lorenzetti.

Il vernissage è previsto per venerdì 16 Dicembre alle ore 17:30. In quest’occasione sarà inoltre proclamato il vincitore, che avrà la possibilità di esporre a gennaio 2023 presso la Gallery. La mostra “Segnalibro d’artista” sarà poi visitabile fino al 23 dicembre.

(Foto © Roberta Guarnera)

