Messina, nella piccola isola pedonale di via Laudamo si fa festa con “Uso e Riuso”

Ottima idea quella di Second Life, che in collaborazione con Opuntia, Panama Bistrot, Lunettes e Circolo Arci Thomas Sankara sta organizzando una (nuova) giornata dedicata al riuso creativo tra via Laudamo e via Casalaina, a due passi dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Occasione anche per godersi quella piccola isola pedonale cittadina poco sfruttata.

Già a dicembre 2022, infatti, era stata organizzata “Sustainable Christmas” con stand dedicati al vintage, ma anche ai libri e alle opere d’arte. «Il desiderio – dicono i promotori dell’iniziativa – è di fare diventare questo appuntamento mensile; sono state già individuate anche le date del 16 Aprile e del 21 maggio 2023. Sarà un’occasione di incontro e di scambio sia culturale che di promozione dell’artigianato, parteciperanno hobbysti che potranno esporre gratuitamente le proprie creazioni».

Intanto il primo appuntamento di “Uso e Riuso” è per domenica 26 marzo, dalle 09.30 alle 14.00. A questo link per maggiori informazioni sul programma.

(Foto del Circolo Thomas Sankara di Messina)

