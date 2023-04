Messina, al Multisala Iris arriva Beppe Fiorello e non solo

Al Multisala Iris di Messina due incontri con autori e interpreti in programma questa settimana; tra gli ospiti anche Beppe Fiorello che presenta il suo “Stranizzi d’Amuri”, nelle sale cinematrografiche dal 23 marzo. Ma andiamo con ordine: giovedì 13 aprile, proiezione di “I Pionieri”; in sala saranno presenti il regista Luca Scivoletto e il giovanissimo (e messinese) interprete Mattia Bonaventura. Previsti due spettacoli alle 18.00 e alle 21.00. Il lungometraggio è stato presentato fuori concorso all’ultimo Torino Film Fest.

Sabato 15 aprile, alle 18.30, sempre al Multisala Iris proiezione di “Stranizzi d’Amuri”, in sala saranno presenti il regista Beppe Fiorello e i protagonisti del film Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto (ex concorrente Amici di Maria De Filippi). “Stranizza d’Amuri è l’adattamento in pellicola cinematografica del romanzo “Stranizza” di Valerio La Martire e segna l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello. Il film si ispira ad un fatto realmente accaduto negli anni ‘80, ai più conosciuto come “il delitto di Giarre”; prodotto da Eleonora Pratelli per Iblafilm, Fenix Entertainment con Rai Cinema, Silvio Campara, Golden Goose e GeneraLife.

