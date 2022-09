No Tengo Dinero: tutti gli eventi a Messina in questo primo weekend di settembre

E quindi pensate che l’estate sia finita solo perché il calendario segna già settembre? Giammai! Ci sono ancora tantissimi eventi e cose da fare a Messina in questo primo weekend settembrino. Per esempio la seconda edizione della rassegna multidisciplinare “Interpretare l’Antico” diretta da Gigi Spedale, ma anche il primo appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri del progetto ideato dall’associazione Scimone Sframeli, che vedrà in scena “Un uomo a metà” di Giampaolo G. Rugo. Per i più piccoli, in attesa che ricominci la scuola, ci sono due reading a Capo Peloro e una festa di bolle alla Villa Mazzini e per chi se lo fosse perso all’Area Iris di Ganzirri torna “Ennio” di Giuseppe Tornatore.

Cose da fare a Messina: tutti gli eventi

Qui la guida per il vostro tempo libero, con tutti gli eventi e le cose da fare a Messina e dintorni nel weekend che va da venerdì 2 a domenica 4 settembre:

Musica

venerdì 2, dalle 21:30, al Perditempo di Barcellona: dj set a cura di NessunConfine ;

di Barcellona: ; sabato 3, alle 21:30, al Teatro Antico di Taormina: “ La suite dei templi “, nuova produzione del Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera , con la partecipazione di Daria Biancardi . Con l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini di Ribera”;

di Taormina: “ “, nuova produzione del , con la partecipazione di . Con l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini di Ribera”; sabato 3, alle 22, al Lido Horcynus Orca: The Brixton in concerto ;

; sabato 3, al Piro Piro Bar di Marinello: conversazioni filosofiche e live music ;

di Marinello: ; sabato 3, alle 22, a Santa Domenica Vittoria: Mario Incudine in concerto ;

; sabato 3, alle 23, all’Area Ex Pirelli, OMD presenta: Tribù Tabù , dj set di La Marzièn , Ale Farix , AntoCz . A questo link per prenotare;

, di , , . A questo link per prenotare; domenica 4, alle 21, al Teatro Antico di Taormina: Carmen Consoli in concerto;

Cinema

venerdì 2, alle 21:30, all’ Area Iris di Ganzirri : “ Scompartimento n.6 “, di Juho Kuosmanen;

: “ “, di Juho Kuosmanen; sabato 3 e domenica 4, alle 21, all’ Area Iris di Ganzirri : “ Ennio ” di Giuseppe Tornatore;

: “ ” di Giuseppe Tornatore; domenica 4, alle 21, al Teatro della Nike, per la seconda edizione di “Interpretare l’Antico”: proiezione del film “Edipo Re” (1967) di Pier Paolo Pasolini (ingresso gratuito)

Libri

venerdì 2, alle 18, al Lido Horcynus Orca : “ Storie in riva allo Stretto “, reading per bambini (dai 3 anni) a cura di Alfonso Cuccurrullo , organizzato dall’ Associazione Intervolumina (ingresso gratuito);

: “ “, (dai 3 anni) a cura di , organizzato dall’ (ingresso gratuito); venerdì 2, alle 21, a Villa Pisani di Patti, l’ Associazione Tre60Lab presenta: “ Sotto la notizia niente – limiti e poteri dei mass media oggi “, incontro con il giornalista Franco Fracassi , interviene Federica Ipsaro Passione . Modera Carmelo Giuffrè . A seguire proiezione del docufilm “ La Fabbrica delle rivoluzioni “;

presenta: “ “, incontro con il giornalista , interviene . Modera . A seguire “ “; sabato 3, alle 18, alla Sala Vincenzo Consolo del Parco Horcynus Orca: “ Il Verme in fondo alla Fila “, reading per bambini (dai 5 anni) a cura di Alfonso Cuccurrullo , musiche di Federico Squassabia (contributo di partecipazione)

“, (dai 5 anni) a cura di , musiche di (contributo di partecipazione) domenica 4, alle 19, al Teatro della Nike, per la seconda edizione di “Interpretare l’Antico”: presentazione del libro “Pasolini e i poeti antichi” (edizioni Mimesis, 2022) di Andrea Cerica, dialoga con l’autore Fulvia Toscano (ingresso gratuito).

Teatro

venerdì 2, alle 17, all’ Arena Tano Cimarosa di Don Minico, per la terza edizione del “Piccolo Bosco Festival”: incontro con Mario Gelardi, a cura di Dario Tomasello e Katia Trifirò . A seguire £Lettere d’Amore”, spettacolo teatrale di Mario Gelardi (ingresso gratuito);

di Don Minico, per la terza edizione del “Piccolo Bosco Festival”: incontro con Mario Gelardi, a cura di e . A seguire £Lettere d’Amore”, spettacolo teatrale di Mario Gelardi (ingresso gratuito); venerdì 2, alle 21:30, al Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina: “ Vincent Van Gogh – La discesa infinita “, di Paola Veneto. A questo link per i biglietti;

del Parco Archeologico Naxos Taormina: “ “, di Paola Veneto. A questo link per i biglietti; sabato 3, alle 21, e in replica domenica 4 alle 18:30, al Teatro dei 3 Mestieri , per “Palcoscenico Periferico”: “ Un uomo a metà ” di Giampaolo G. Rugo , con Gianluca Cesale , per la regia di Roberto Bonaventura . Produzione Castello di Sancio (ingresso gratuito);

, per “Palcoscenico Periferico”: “ ” di , con , per la regia di . Produzione (ingresso gratuito); domenica 4, alle 18:30, al Lido Horcynus Orca: “Colapesce”, teatro per bambini, per la regia di Gianni Fortunato, con Laura Giannone, Alessio Pettinato, Emanuele Ungaro. Compagnia Accademia Sarabanda.

Mostre

sabato 3, alle 18:30, alla Galleria Spazio Macos : “ Omaggio a Pasolini “, collettiva d’arte a cura di Mamy Costa . La mostra sarà visitabile fino al 12 settembre;

: “ “, . La mostra sarà visitabile fino al 12 settembre; prosegue fino a giovedì 8 settembre, a Casa Peloro : la mostra di Alessandro Samiani ;

: la ; prosegue fino al 14 settembre, negli spazi di LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo di Capo d’Orlando: la mostra “Heal – Yoko Ono”, a cura di Davide Di Maggio.

Natura e Relax

(18)