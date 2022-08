Eventi estate a Messina: sotto il Pilone si leggono “Storie in riva allo Stretto”

Al Lido Horcynus Orca di Capo Peloro, a pochi chilometri di distanza dagli uffici caldissimi di Messina, è ancora estate e ci sono ancora eventi dedicati ai più piccoli! Sotto il Pilone si leggono “Storie in riva allo Stretto“: il reading è a cura di Alfonso Cuccurullo, attore e narratore professionista, formatore nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere”, curatore di laboratori teatrali e di animazione alla lettura. Le letture, organizzate dall’Associazione Intervolumina, si terranno venerdì 2 settembre alle 18:00. Ma non è finita qui.

Il 3 settembre, infatti, al Parco Horcynus Orca, alle 18, arriva “Il Verme in Fondo alla Fila” sempre con Alfonso Cuccurullo che stavolta sarà accompagnato dalla musica di Federico Squassabia per raccontare «una carrellata di racconti in musica – scrive Intervolumina – incentrati sulla figura del perdente, dove filosofia e ironia si incontrano per dare vita a scene grottesche e surreali».

Intervolumina

Intervolumina è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro, nata nel novembre del 2008 per iniziativa di un gruppo professionisti (prevalentemente specializzati in discipline storiche, biblioteconomiche e archivistiche), accomunati dall’impegno nel settore dei beni culturali. Il gruppo, attivo già da molti anni in maniera informale, ha collaborato in maniera continuativa con la Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Messina curando le attività inerenti il back-office e i servizi di informazione al pubblico, l’organizzazione di eventi (presentazione di novità editoriali, mostre, convegni), l’allestimento di cataloghi e repertori.

Fanno parte dell’Associazione docenti universitari, insegnanti bibliotecari, archivisti, dottori di ricerca in ambito storico-archivistico, storici dell’arte, esperti in restauro librario e dei materiali cartacei, professionisti nel campo della gestione documentale, studenti universitari. Dal 2013, l’Associazione organizza di iniziative finalizzate alla promozione della lettura per bambini e ragazzi proponendo laboratori che conducano alla scoperta del libro come fonte di piacere e di divertimento.

