Eventi Messina, al Parco Horcynus Orca si ride e si canta con “Il verme in fondo alla fila”

Uno spettacolo tutto per bambini al Parco Horcynus Orca a Messina. Sarà questo l’evento in programma sabato 3 settembre alle ore 18:00 presso la Sala Vincenzo Consolo (edificio ex tiro al volo) del Parco Horcynus Orca, a Torre Faro. Lo spettacolo si intitola “Il verme in fondo alla fila” ed è organizzato dall’Associazione Intervolumina con la collaborazione del Parco Horcynus Orca.

Tra i protagonisti ci sarà il duo composto da Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia, richiestissimi dalle biblioteche del Nord Italia e che saranno nella struttura venerdì 2 e sabato 3 settembre.

«Una carrellata di racconti in musica – si legge sulla locandina – incentrati sulla figura del perdente, dove filosofia e ironia si incontrano per dare vita a scene grottesche e surreali alla ricerca di una verità soggettiva». Una sequenza rocambolesca di racconti bizzarri e grotteschi, narrati dalla voce magnetica di Alfonso Cuccurullo e accompagnati dalla musica di Federico Squassabia, adatti a far ridere e divertire i più piccoli e riflettere i più grandi.

L’evento è consigliato per bambini dai 5 anni di età. L’ingresso prevede un contributo di partecipazione e un ticket di prenotazione fino ad esaurimento posti, presso la Libreria Bonanzinga in via XXVII Luglio 78, La Gilda dei Narratori in via E. Lombardo Pellegrino 23 e Mondadori Bookstore Ciofalo in via Consolato del Mare 35. Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare su WhatsApp il numero di cellulare 3274699359.

