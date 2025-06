Terzo anno dell’Amministrazione Basile: lavorare insieme per la splendida Messina

Presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina il bilancio del terzo anno di mandato dell’Amministrazione Basile.

La ricostruzione del percorso amministrativo dell’ultimo anno è stata articolata attraverso una serie di slide e brevi interventi da parte di ciascun Assessore e dei rappresentanti delle Partecipate. Così, ognuno ha offerto una panoramica sintetica ma puntuale dei risultati raggiunti e dei progetti in corso nei diversi ambiti di competenza, a tre anni dall’inizio del mandato.

Terzo anno Amministrazione Basile: ricordare e riconoscere

Il sindaco di Messina Federico Basile ha fatto il punto della situazione, evidenziando il percorso avviato dal 2018. L’ha definito come una “rivoluzione” strutturale e culturale per la città. Ha sottolineato l’importanza di una visione politica chiara, già in parte realizzata, e la necessità di ricordare e riconoscere i risultati ottenuti. Questo ha avuto realizzazione grazie anche a un lavoro costante sul personale e la macchina amministrativa.

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha toccato due temi: edilizia scolastica e manutenzione stradale. Dal 2018 si è passati da 6 a molti più edifici scolastici con valutazioni sismiche. Riconsegnati plessi come l’Angelo Paino, aperti nuovi asili, firmati protocolli con Marina Militare ed Esercito. Sulle strade: avviato un piano da 3,5 milioni di euro e programmati nuovi interventi da settembre. «Spesso si dimentica da dove si è partiti» – ha evidenziato.

L’assessora Alessandra Calafiore ha illustrato due progetti:

aMEimporta : accoglienza migranti vulnerabili, con oltre 2800 pernottamenti, tirocini e reti territoriali.

: accoglienza migranti vulnerabili, con oltre 2800 pernottamenti, tirocini e reti territoriali. InterPares: rete “Autism Friendly”, percorsi di lavoro per persone con autismo, sensibilizzazione della comunità, 10 assunzioni e interventi sistemici.

«Vogliamo creare un futuro per tutte le persone con disabilità e che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro» – ha dichiarato.

L’assessore Francesco Caminiti ha parlato delle politiche del mare: dal 2019 si è avviato il percorso per ottenere la Bandiera Blu a Messina. Le spiagge sono pulite, attrezzate, accessibili. Si sta provvedendo con interventi di contrasto all’erosione costiera in collaborazione con la struttura commissariale. Ci saranno anche progetti su Maregrosso e Casabianca.

Giovani, turismo, cultura e una nuova municipalità

L’assessora Liana Cannata ha focalizzato l’attenzione su due progetti principali:

educazione sessuale e affettiva : coinvolti gli studenti con psicologi e incontri per abbattere stereotipi e prevenire la violenza.

: coinvolti gli studenti con psicologi e incontri per abbattere stereotipi e prevenire la violenza. baratto amministrativo: regolamento per la collaborazione tra cittadini e Comune nella cura di ville e parchi, per rafforzare la comunità.

«Crediamo che sia fondamentale coinvolgere i giovani in prima persona nella prevenzione e sensibilizzazione su argomenti ritenuti ancora tabù» – ha dichiarato.

L’assessore Nino Carreri ha parlato della nascita della settima municipalità, frutto dell’ascolto dei territori. Il percorso è iniziato con un referendum e si concluderà con l’approvazione del Consiglio. «Le circoscrizioni non sono solo istituzioni ma strumenti di rappresentanza e vicinanza».

Enzo Caruso, invece, si è focalizzato su turismo e cultura. Tra gli argomenti trattati:

il boom di crocieristi e visitatori,

servizio civile per il turismo,

promozione nei mercati esteri (es. Cina),

attivazione progetti come RaccontaMe e la rete dei musei civici. Istituito un luogo per ricordare il terremoto del 1908. Recuperati forti come Ogliastri e Schiaffino.

Benessere animale, suolo pubblico, presidio Slow Food

L’assessore Roberto Cicala ha parlato di suolo pubblico. Ha specificato che si è ridotto del 50% fino al 2028 il canone per il suolo pubblico, per sostenere le imprese locali. Inoltre, è stata migliorata anche la riscossione e il decoro urbano con il supporto della Polizia Municipale. «L’obiettivo è quello di rendere la città più ordinata per avere servizi migliori» – ha sottolineato.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha discusso di sostegno alle attività produttive e della Fondazione Messina per la Cultura. Sono stati attivati 16 milioni di progetti. Tra gli eventi di punta ha ricordato il Sud Innovation Summit. Inoltre, ha ricordato l’importanza del presidio Slow Food per il pesce spada: «il presidio racchiude la tradizione e la tutela dei pescatori e della feluche».

Massimiliano Minutoli si è concentrato su arredo urbano (piazza Stella Maris, campetti, aree ludiche) e benessere animale (oasi felina in arrivo a Sperone, sterilizzazioni, progetto clinica veterinaria). Grazie alla legge 5/2014 si realizzano progetti decisi dai cittadini tramite la democrazia partecipata.

Terzo anno Amministrazione Basile: la parola alle Partecipate

Dopo gli assessori, hanno preso la parola le varie Partecipate per illustrare il bilancio raggiunto al terzo anno di mandato dell’Amministrazione Basile.

Per AMAM Spa, il fiore all’occhiello è il PNRR per l’efficientamento della rete idrica. Inoltre:

sono stati completati rilievi su gran parte della rete

riqualificati impianti (Mili, Montesanto),

si cercano nuove fonti d’acqua con 3 pozzi già attivi e altri in fase di richiesta.

ATM Spa ha illustrato i traguardi sulla mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica come: smart parking, parcometri fotovoltaici, sistemi vocali per ipovedenti e flotta elettrica in espansione (59 nuovi bus entro il 2026). ATM si posiziona come leader nazionale nel settore.

Il focus di Messina Servizi Bene Comune ha riguardato la digitalizzazione e la raccolta differenziata. Si è ricordata la creazione di strumenti come l’App Junker e il portale per gli ingombranti. Sono stati implementati software gestionali e si è data grande importanza alla comunicazione ambientale. La raccolta differenziata è in crescita grazie anche a strategie mirate.

Per Patrimonio Messina Spa la crescita è costante, con progettazione su 7 aree urbane e sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica. Utilizzati fondi PinQua per acquistare immobili e sono stati abilitati pagamenti digitali. Inoltre, è previsto l’acquisto di una struttura per creare 60 nuovi alloggi.

Impegno e passione

I punti di A.RIS.ME sono stati il supporto alla struttura commissariale e la mobilità abitativa. A supporto delle attività della struttura Commissariale, Arismè ha svolto numerosi accertamenti. Per quanto riguarda la mobilità abitativa, nel 2025 è stata approvata la graduatoria dei richiedenti il “Cambio Alloggio”. Inoltre, sono stati effettuati numerosi accertamenti e attività di educazione al recupero crediti, cercando di evitare metodi coattivi.

Messina Social City, invece, ha ampliato i servizi educativi e sociali. Ha garantito trasporti e supporto per oltre 1000 bambini (di cui 200 con disabilità). La Partecipata ha attivato un pronto intervento sociale per le emergenze. «I numeri non rappresentano tutto. Accanto ai numeri e dietro, ci sono le persone e il loro lavoro silenzioso con presenza e professionalità» – ha dichiarato la presidente Valeria Asquini.

In conclusione, il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «non c’è un’opera di cui vado particolarmente fiero. Abbiamo fatto tantissime attività. Ci interessa far comprendere alla città che questa squadra amministrativa regala impegno e passione per migliorare, tutti insieme, la nostra splendida Messina».

