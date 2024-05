Raccolta differenziata a Messina: l’app Junker aiuta a conferire nel modo giusto

Presentata questa mattina al Comune di Messina l’app Junker per aiutare la raccolta differenziata di Messina. Si tratta di un tutor intelligente che riconosce i prodotti dal codice a barre o da una foto e spiega come conferirli correttamente.

Da oggi, per supportare i cittadini nella raccolta differenziata ed eliminare qualsiasi dubbio su come smaltire i rifiuti, i messinesi potranno scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’app Junker.

Raccolta differenziata Messina: il traguardo del 65% è possibile

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «Questo è uno strumento importante, che facilita lo smaltimento dei rifiuti. L’app ci aiuterà a raggiungere il traguardo del 65% di raccolta differenziata, che ormai dipende dai nostri singoli gesti quotidiani. L’ultimo dato rilevato è 57,7%. Utilizziamo tutti l’app, una novità di MessinaServizi che è sempre più tecnologica».

Anche l’assessore Francesco Caminiti ha evidenziato: «abbiamo avviato un percorso virtuoso sulla differenziata e stiamo cercando di perfezionarlo. Vogliamo aiutare i nostri cittadini a migliorare la raccolta differenziata a Messina e arrivare a risultati importanti».

Interdonato: la tecnologia è il nostro alleato più potente

Maria Grazia Interdonato, presidente di MessinaServizi Bene Comune ha dichiarato: «questa è l’app ufficiale del Comune di Messina. Oggi i cittadini la possono scaricare, selezionando il comune e l’area della città in cui risiedono. L’app invierà una notifica alle ore 21 ricordando, in base alla scelta dell’area, cosa conferire ogni sera. È molto semplice da utilizzare e servirà anche per inviare messaggi, comunicazioni e notifiche ai cittadini. Il primo messaggio sarà sulla festività di giorno 3 giugno.Ci sono anche dei quiz interattivi che stimolano i cittadini. L’utilità primaria è quella di scansionare il codice a barre del rifiuto per capire come differenziarlo nel modo giusto. Lo strumento ci può aiutare nel migliorare la qualità, in generale, di tutta la raccolta differenziata e può essere uno strumento valido per tutti».

In più, la presidente ha aggiunto: «Ogni aiuto tecnologico che ci permette di essere più accurati nella corretta differenziazione dei rifiuti è un passo fondamentale in questa direzione. Non possiamo permetterci di rimanere indietro: la tecnologia è il nostro alleato più potente per migliorare l’efficienza e l’efficacia della raccolta differenziata a Messina. Ora è il momento di agire con determinazione e sfruttare ogni strumento a nostra disposizione per proteggere il nostro ambiente e raggiungere i nostri obiettivi».

Come funziona l’app Junker

Una volta scaricata l’app, basterà inquadrare il codice a barre o scattare una foto del prodotto con la fotocamera dello smartphone, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e dove va conferito. Siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, l’app Junker, grazia al sistema di geolocalizzazione, è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Sarà molto utile anche per visitatori e turisti che si troveranno a Messina. Tutte le informazioni dell’app sono tradotte in 12 lingue per agevolare, appunto, anche i turisti.

L’app Junker, inoltre, garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker. Al suo interno i cittadini troveranno infatti calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordano la raccolta del giorno dopo.

