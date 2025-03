Messina. Inaugurato il primo parcometro di Atm: ecco come funziona

Il primo parcometro di Atm Messina è stato inaugurato questa mattina davanti la sede del Rettorato alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e della presidente di Atm Messina Carla Grillo. Si tratta del primo dei 45 parcometri che verranno installati nella città dello Stretto, ampliando il sistema di pagamento della sosta di Atm.

La funzione “parcheggio” con il parcometro Atm Messina

L’ingegnere Claudio Bonanzinga di Atm Messina ha spiegato il funzionamento del parcometro. «Il parcometro è alimentato totalmente con il pannello fotovoltaico. Rispetto a tanti altri parcometri che sono distribuiti nelle varie società italiane, noi vogliamo dare la possibilità di pagare non solo la sosta ma anche di acquistare o rinnovare un biglietto dell’autobus o rinnovare l’abbonamento» – ha dichiarato.

Tutti i parcometri hanno all’interno un sistema operativo che dà la possibilità di essere integrabile con altre funzioni. Il parcometro si divide in due sezioni: parcheggio e trasporto.

Per quanto riguarda la sezione “parcheggio”, Bonanzinga ha spiegato: «da poco abbiamo introdotto il sistema di smart parking, quindi è necessario, rispetto a diversi anni fa, inserire il numero di stallo. Tutte le targhe sono inserite in white list. Chi è in possesso di un pass elettrico, ibrido o ztl è inserito nella nostra white list e non è più necessario esporre il tagliando anche se il sistema lo rilascia. Bisogna inserire la targa, il numero di stallo e il sistema darà la possibilità di pagare con moneta o carta di credito». Se un utente ha un pass ibrido, quindi in ztl, pagherà a tariffa ridotta.

L’ingegnere ha anche spiegato che, come tutti gli altri parcometri in Italia, per composizione, il sistema non dà resto.

Il sistema è totalmente gestibile a distanza. Tutti gli utenti in possesso di un pass elettrico, pass ibrido o ztl, dal parcometro possono validare la sosta. Se la sosta è più lunga di quella pensata, si può andare in un altro parcomentro o tramite app o tabacchino per apportare la modifica.

Acquistare i biglietti di bus e tram

Per la sezione “trasporto”, Bonanzinga ha spiegato: «si può acquistare il biglietto tpl da 100 minuti, giornaliero, due corse, tre giorni e si può pagare con moneta o carta di credito».

Il parcometro di Atm Messina dà anche la possibilità di rinnovare o acquistare un abbonamento solo per gli utenti che hanno una tessera elettronica. Il tutto è integrato con il sistema di bigliettazione elettronica e dà la possibilità di pagare. A tal proposito, l’ingegnere ha precisato: «si parla di abbonamenti la cui tariffa minima dell’abbonamento mensile è di 35 euro, quindi è necessario pagare con il pos».

