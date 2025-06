Messina consegnata la Bandiera Blu 2025: qualità, accessibilità e sicurezza

Messina ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” dalla FEE – Foundation for Environmental Education. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. I balneatori operanti nei tratti costieri ricadenti nei circa 11 km di litorale cittadino, suddivisi nella aree “Messina Nord”, “Messina Sud” e “Messina Tirreno” hanno ricevuto la Bandiera Blu.

L’incontro ha offerto anche un momento di riflessione sugli adempimenti del programma Bandiera Blu, sull’importanza della sinergia tra enti locali, operatori balneari e cittadini per la tutela dell’ambiente marino e costiero, nel rispetto dei criteri internazionali di qualità, accessibilità e sicurezza.

Messina e la Bandiera Blu: una città che ha tanto da dire

Il sindaco di Messina Federico Basile ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento della Bandiera Blu. «Questo risultato non è un punto di arrivo ma di partenza. Tutto è iniziato nel 2019 con De Luca e adesso ce l’abbiamo fatta non come Amministrazione ma come città. La Bandiera Blu a Messina non è un vessillo ma la consapevolezza che siamo riusciti, in pochi anni, ad ottenere un risultato che riguarda la qualità della nostra città» – ha dichiarato.

Basile ha ricordato che, per ottenere la Bandiera Blu, occorreva avere anche una certa percentuale di raccolta differenziata che Messina ha ottenuto. «Messina oggi è Bandiera Blu e questo è stato possibile con azioni amministrative che sono state portate avanti» – ha spiegato. A questo proposito, ha portato l’esempio della spiaggia del Ringo che fino a due anni fa non era balneabile a causa della fogna e che oggi è, invece, fiore all’occhiello della città. «Grazie alla Guardia Costiera, alla Marina Militare, alla cittadinanza. Lavorare in squadra e creare il senso di comunità fa innalzare il livello di qualità della città che tanto ha ancora da dire» – ha concluso.

Una comunità in corsa

Claudio Mazza, presidente della FFE Italia, ha ricordato che quello per ottenere la Bandiera Blu è un percorso di crescita e di successo. «La Bandiera Blu riguarda l’intera comunità. Il peso maggiore è sull’Amministrazione ma riguarda tutti. Messina, come altre località che hanno iniziato il percorso per ottenere la Bandiera Blu, è una comunità in corsa verso livelli sempre più alti in termini di sostenibilità. La scelta di iniziare è fondamentale perchè si tratta di un percorso impostato al miglioramento continuo» – ha evidenziato.

Il percorso di Messina è iniziato nel 2019 e si è concretizzato a piccoli ma concreti passi che hanno determinato un cambiamento. Come ha ricordato il prof. Mazza, ad essere coinvolta è anche la cittadinanza e ognuno deve sentirsi coinvolto. Un ruolo importante nel coinvolgimento dei cittadini è affidato alla scuola. «Dobbiamo aiutare a crescere culturalmente tutte le comunità e non possiamo che farlo a partire dai giovani. Le scuole di Messina stanno facendo un ottimo lavoro; l’educazione ambientale passa anche per quella formale. Gli studenti saranno i futuri decisori e dobbiamo dare loro strumenti, competenze e valori che porteranno loro di vivere e lavorare in modo sostenibile» – ha concluso.

Alla cerimonia di consegna della Bandiera Blu alla città di Messina era, infatti, presente, l’Istiuto Verona Trento-Majorana. I ragazzi dell’Istituto, grazie alla presenza degli eco comitati, hanno ricevuto un certificato per aver portato avanti lo sviluppo di modelli di comportamento attenti alla salvaguardia dell’ambiente.

Messina Bandiera Blu: alzare di più l’asticella

Cateno De Luca, sindaco di Taormina,ha illustrato il quadro complessivo delle province dove c’è la sensibilità di portare avanti e alzare la qualità dei servizi urbani. «I parametri da rispettare per ottenere la Bandiera Blu sono 30. I risultati raggiunti a Messina permettono di alzare ancora di più l’asticella» – ha dichiarato.

Il sindaco Federico Basile ha anche ringraziato Atm che ha dedicato un autobus alla Bandiera Blu che porterà turisti e cittadini al mare. Inoltre, ha ricordato tutti gli altri Comuni insigniti del riconoscimento della Bandiera Blu. Ad essere riconosciuto con la Bandiera Blu, anche l’approdo del Marina del Nettuno di Messina.

Gli altri Comuni sono:

Roccalumera,

Nizza di Sicilia,

Tusa,

Furci Siculo,

Santa Teresa di Riva,

Letojanni,

Taormina.

Hanno partecipato all’incontro anche:

rappresentanti del Governo regionale e della deputazione messinese, sia nazionale che regionale,

il Sindaco della Città Metropolitana di Messina,

rappresentanti istituzionali del Comune e della Città Metropolitana di Messina,

autorità civili e militari,

associazioni di categoria del settore turistico-balneare,

agenzie di viaggio e rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo.

