Messina Street Food Fest 2026: la guida completa all’evento

Inizia ufficialmente il countdown per il Messina Street Food Fest 2026, la manifestazione che, dal 15 al 18 ottobre, celebra le eccellenze enogastronomiche e i maestri birrai organizzata da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina. Il taglio del nastro con l’amministratore unico Alberto Palella, il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro è previsto per le 18:30 di giovedì 15 ottobre.

Dopo il taglio del nastro, il food village allestito a Piazza Cairoli si metterà in moto con le 50 casette del gusto, 8 birrifici artigianali e 9 show cooking.

Cosa mangiare al Messina Street Food Fest 2026

Carne, di pesce, dolci e specialità salate. Le proposte del Messina Street Food Fest 2026 sono davvero numerose e pensate per soddisfare i gusti di tutti, bambini compresi. Per rendere la scelta più facile, in questa guida troverete con un semplice click tutte le proposte food comodamente divise per categoria.

Quando si parla di street food, non possono mancare la carne. Dall’hamburger di carne al pollo, dalle bombette pugliesi al pulled pork, passando per il panino con polpetta di cavallo. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Presenti anche proposte gluten free. Non resta che scoprire tutte le specialità di carne.

Quando si parla di Messina, si pensa subito al mare e infatti il Messina Street Food Fest 2026 propone anche diverse specialità di pesce, come il wrap con pesce spada al bergamotto, il panino con polpo arrostito. Anche in questo caso non mancano le proposte di pesce senza glutine.

Fra le 50 casette del gusto non manca una sezione interamente dedicata alla dolcezza. Si possono gustare specialità di tradizioni e territori differenti, dalle prelibatezze della pasticceria regionale attraverso un viaggio nel gusto fuori dai confini siciliani. Qui tutti i dolci del Messina Street Food Fest.

Nell’ottava edizione del Messina Street Food Fest 2026 c’è spazio anche per chi non vuole mangiare né carne, né pesce, né dolce, ma assaporare qualcosa di salato e sfizioso. Anche in questo caso, come per le specialità dolci, non mancano le specialità pensate per celiaci, intolleranti al lattosio e vegetariani.

Non solo cibo al Messina Street Food

Il Messina Street Food non è soltanto casette del gusto e specialità da gustare: è anche spettacolo e intrattenimento. Musica dal vivo, dj set e tanto divertimento per grandi e piccini, sempre gratuito. Non manca nemmeno la buona musica con l’esibizione di cinque live band messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. A condurre gli spettacoli sarà Carmen Cilione.

Parlando di spettacolo, non si può non pensare agli show cooking del Messina Street Food Fest condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Per l’edizione del 2026 sono in programma nove appuntamenti durante i quali piazza Cairoli diventerà un vero e proprio ristorante.

“Che fermento”… il Messina Street Food Fest 2026

Questa edizione dello Street Food, inoltre, coniuga al buon cibo anche la birra. Non a caso, il claim della manifestazione è proprio “Che fermento”. Dal 15 al 18 ottobre a Piazza Cairoli, oltre alla 50 casette del gusto, ci sono anche ben otto birrifici artigianali. Disponibili anche diverse birre senza glutine, grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Il Food Village animerà Piazza Cairoli nei seguenti giorni e ai seguenti orari:

giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1;

venerdì 16 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

domenica 18 ottobre dalle 11 alle 24

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da:

Regione Siciliana,

assessorato per le Attività Produttive,

Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina,

Città Metropolitana di Reggio Calabria,

Comune di Messina,

Visit ME,

Messina Città degli Eventi,

Università degli studi di Messina,

Unioncamere Sicilia,

Camera di Commercio di Messina,

Camera di Commercio di Reggio Calabria e di Chieti-Pescara,

Confesercenti Messina,

IIS Antonello,

Cral Città Metropolitana di Messina,

Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia,

Amam,

Atm Spa,

Messina Servizi Bene Comune,

Aic Sicilia.

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