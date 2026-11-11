Premio EsserCi 2026: al via le votazioni online

Il Premio EsserCi 2026 del CESV Messina entra nel vivo. Parte infatti la fase delle votazioni online che decreteranno il vincitore per ciascuna delle 7 categorie e che si chiuderanno alle ore 23:59 di lunedì 23 novembre.

I vincitori saranno determinati in base al numero di voti ricevuti per ciascuna categoria e verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di EsserCi Festival, il 6 dicembre 2026.

Premio EsserCi 2026: come si vota

Per votare basta registrarsi sul portale dedicato al Premio oppure accedere direttamente se si è già registrati.

Nella fase della registrazione vengono chiesti: nome, cognome, organizzazione di appartenenza (ma questo è un dato facoltativo), email, telefono, codice fiscale e una password a scelta della persona che si sta registrando.

Una volta registrati, basta cliccare sull’associazione che si vuole premiare, solo una per categoria, così che ogni votante ha diritto ad un massimo di 7 voti in totale, appunto un solo voto per ciascuna delle 7 categorie. Importante: il voto, una volta espresso, non può essere modificato.

Le candidature

Per la categoria “Ambiente e Natura” sette candidature: Associazione Maria Regina, Associazione Mediterranea per la Natura, Associazione Randagioioso OdV, Conalpa Sezione Messina “Graziella Campagna”, LNDC sezione Messina, Museo del Grano di San Filippo Superiore APS, Pro Loco Ionio Messina Sud. A questo link l’approfondimento candidatura per candidatura.

Dieci invece le candidature per la categoria “Arte, Cultura e Spettacolo”: Accademia Filarmonica di Messina ETS, Associazione Compagnia VolereVolare, Associazione Culturale Accussì, Comunità Ellenica dello Stretto, Delegazione FAI Messina, Intervolumina APS, La Luna Obliqua, Nuova Compagnia Teatrale L’Allegra Cumacca APS, Officina del sole APS, Pro Loco Ionio Messina Sud. A questo link l’approfondimento sulle candidature di questa categoria.

Ben 13 le candidature nella categoria “Diritti e Inclusione”: AIPD Milazzo Messina. AlbaViva Aurora e Alberto per tutti, ANFASS Messina, ANFASS Patti, Associazione No Limits – Al di là del muro, Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro, Co.Di. Coordinamento Disabili, Collettivo Kintsugi, Cooperativa Sociale La Fenice ONLUS, NinniLab Laboratorio artigianale solidale, SSR Inclusion ASD/APS, Supporto Genitorialità APS, Wind of Change APS. A questo link l’approfondimento sulle candidature in questa categoria.

Sei le candidature per la categoria “Giovani e Futuro”: ADMO Sezione di Messina, Associazione Culturale Accussì, Be The Change Italy, Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe APS, Crescendo, Puli-AMO Messina ETS. A questo link l’approfondimento relativo a queste candidature.

Sei le candidature anche per la categoria “Invecchiamento attivo / Solidarietà intergenerazionale”: Associazione di volontariato “Totius Mundi Una Domus”, Auser I Sempre Verdi, Banca del Tempo Zancle Solidale, Centro Culturale Magnifica Humanitas APS, Semplice…MENTE Insieme OdV, Talità Kum Messina APS. A questo link l’approfondimento sulle candidature di questa categoria.

Anche per la categoria “Salute e Ricerca” le candidature sono sei: ABC Amici dei Bimbi in Corsia, Associazione Solletico, AVIS “Giovanni Paolo II”, Consorzio Cooperative Sociali Sisifo, FASTED Messina ETS, Sostieni un paziente a distanza. Approfondimento su queste candidature a questo link.

Infine, quattro le candidature per la categoria “Sport e Benessere”: Associazione Orizzonte Comune APS ETS, Associazione polisportiva Kum Galilea ASD, FIAB Messina Ciclabile, UISP Sportpertutti – Comitato Territoriale di Messina. E l’approfondimento si trova a questo link.

(16)