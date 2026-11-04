Messina: a Forte Petrazza arriva l’Hackathon che unisce innovazione digitale e valore sociale

Una maratona tecnologico-creativa per mettere le nuove tecnologie al servizio della comunità. È questo il cuore dell’Hackathon in programma il prossimo 7 novembre, dalle ore 14:00 alle 20:00, nella suggestiva cornice di Forte Petrazza a Messina.

L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto “NEET and Women Inside A.I.”, un’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Avviso 3/2024, guidata dall’associazione ANIS Regione Puglia APS in qualità di capofila e che vede tra i partner la Fondazione MeSSInA.

La sfida: idee e digitale per connettere le donne

La sfida lanciata ai partecipanti dell’Hackathon unisce innovazione digitale e valore sociale: i team dovranno sviluppare idee progettuali orientate alla creazione di “Strumenti digitali per la creazione di reti di vicinato tra donne“.

Il format dell’iniziativa prevede la partecipazione di 10 squadre, composte ciascuna da 4 componenti di età compresa tra i 19 e i 35 anni. I gruppi avranno a disposizione esattamente 3 ore di tempo per sviluppare un’idea e preparare un pitch da presentare alla giuria.

Per le proposte più meritevoli sono previsti due premi per un totale di 1.000 euro, suddiviso in un primo premio generale da 500 euro e nel premio “Fondazione MeSSInA”, sempre del valore di 500 euro.

Come iscriversi

La partecipazione all’Hackathon è gratuita, basta compilare l’apposito modulo presente online.

L’evento messinese è realizzato in collaborazione con Crescendo Incubatore.

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