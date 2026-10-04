Questa non è Parigi: 3 posti (+1) dove fare una colazione francese a Messina

La perfezione non esiste, ma uno sfogliato francese appena sfornato ci si avvicina molto. La superficie dorata e croccante, le tante pieghe dell’impasto, il profumo di burro e quel gusto che conquista a ogni morso. Ma se la Francia è davvero lontana, anche a Messina ci sono alcuni indirizzi in cui la mattina si sente il profumo tipico delle boulangerie.

Non è Parigi, certo. Ma per una colazione fatta di croissant, pain au chocolat, pan suisse, lievitati e sfoglie fragranti, non serve necessariamente arrivare sotto la Tour Eiffel. Ecco 3 posti (+ 1) dove fare una colazione francese a Messina.

Ritrovo Narciso dal Professore

In Piazza S. Caterina Valverde 51, a pochi passi da Piazza Cairoli, c’è il “Ritrovo Narciso dal Professore”. Qui la colazione è una cosa seria ed ha come protagonisti proprio gli sfogliati francesi. La pasticciera Marie Josè Triolo ci ha aperto le porte del laboratorio dove ogni mattina tutto prende forma. «Gli sfogliati sono disponibili dal lunedì al sabato, dalle 8:00 fino ad esaurimento scorte» ci spiega. L’impasto viene realizzato da zero, utilizzando solo burro di qualità. «Dalle 5 del mattino iniziamo a sfornare tutto quello che poi arriva sul nostro bancone». Pain au chocolat, pan suisse, sfogliati farciti con creme e confetture diverse e le versioni più golose con ripieno di cookies sono solo alcuni esempi delle proposte che si possono trovare.

La proposta è davvero ricca e varia ma l’obiettivo è solo uno: «proporre un prodotto che sia buono e artigianale» ci spiega Marie Josè, mentre prepara degli sfogliati con crema pasticciera e mele. Per chi è alla ricerca di una colazione dal sapore francese a Messina, è uno degli indirizzi da tenere a mente.

Pasticceria Principe di Panebianco

Principe di Panebianco ha una storia lunga 80 anni. Un’attività che propone sia i dolci della tradizione sia la pasticceria moderna. Da quando le redini della pasticceria, situata in via Camaro 44, sono passate a Daniele Bonansinga e suo fratello Samuele, tra le proposte della colazione trovano spazio anche gli sfogliati francesi.

«Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo diversificarci dall’offerta che i messinesi possono trovare altrove, senza però dimenticare le proposte classiche della colazione» ci spiegano i fratelli Bonansinga. Accanto a cornetti e viennesi, alla pasticceria Principe di Panebianco ogni mattina trovano spazio anche croissant vuoti e farciti, pain au chocolat, pan suisse, cubotti e le golose treccine di sfoglia farcite con crema e frutta fresca. Anche qui tutto è preparato quotidianamente, per offrire prodotti sempre freschi e gustosi, da accompagnare alle proposte della caffetteria.

Una pasticceria da segnare per una colazione che strizza l’occhio alla Francia, pur rimanendo coi piedi ben saldi a Messina.

La Dolceria

A “La Dolceria”, che si trova al numero 55 via Cesare Battisti, nel weekend il mondo della pasticceria incontra quello della colazione francese. Il sabato e la domenica, infatti, gli sfogliati diventano una delle tentazioni da cercare al banco. Ad accoglierci ci sono il pasticciere Massimo Vitali e sua moglie Ilaria Crudo che ci spiegano i segreti di un perfetto pain au chocolat.

«Il pain au chocolat è un prodotto realizzato con un impasto francese che non prevede l’utilizzo di uova ma ha un alto contenuto di burro. Il procedimento per poterlo realizzare è piuttosto complesso perchè richiede una lavorazione lenta, il rispetto di precise tecniche di lavorazione e l’utilizzo dell’abbattitore» ci spiega Massimo Vitali. Gustarlo, invece, è semplicissimo, magari passeggiando verso Piazza Duomo che si trova nelle immediate vicinanze.

Tenuta Anasita

Anche se non si trova a Messina città, non potevamo non inserirlo in lista. Il nostro +1 è Tenuta Anasita, che aggiunge alla ricerca degli sfogliati per fare una colazione francese a Messina – nella provincia di Messina in questo caso – anche un contesto diverso dal classico bar cittadino.

Situato in Viale Avvocato Ludovico Fulci, a due passi dallo svincolo di Milazzo, qui la colazione diventa un momento da vivere con calma, in un ambiente che invita a fermarsi e godersi il tempo, morso dopo morso.

Da Tenuta Anasita, che ha da poco conquistato Due Tazzine nella Guida Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, la tradizione viennoiserie francese viene arricchita dall’eccellenza delle materie prime locali. Il segreto dei loro croissant sta nell’impasto, sapientemente lavorato con latte di bufala, proposto sia nella versione classica sia nell’originale variante integrale (perfetta da gustare vuota oppure farcita con miele o marmellata ai frutti di bosco). Per chi ama i ripieni golosi, la scelta va dalla crema di ricotta di bufala al cremoso al pistacchio, fino alla marmellata bio di albicocca, la crema vaniglia e le intense barrette di cioccolato fondente. Non mancano poi le altre icone della colazione d’Oltralpe: l’immancabile pain au chocolat e le delicate treccine, dove la fragranza dello sfogliato incontra la cremosità della vaniglia e la freschezza della frutta di stagione.

Questa non è Parigi. È Messina. E anche qui la colazione può avere un accento francese, davvero. Au Revoir!

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