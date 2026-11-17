Sono pronti all’avvio tre importanti progetti scolastici dedicati all’educazione alimentare, alla biodiversità del Mediterraneo e alla valorizzazione dei prodotti ittici siciliani. MICO, società attiva nei settori della progettazione e dei servizi, si prepara ad affiancare altrettanti istituti scolastici nell’attuazione delle iniziative ammesse nella graduatoria definitiva del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027.

Un passaggio importante è arrivato venerdì scorso, 13 novembre, con l’incontro convocato a Catania dal Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato Giuseppe Ministeri, amministratore di MICO, sono stati chiariti gli aspetti tecnici e amministrativi necessari per procedere con l’attuazione dei progetti.

«L’incontro di Catania – dichiara Giuseppe Ministeri – ha rappresentato un passaggio importante. Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito allo sviluppo di tre progetti e siamo pronti a tradurre il lavoro di progettazione in esperienze concrete, coinvolgendo alunni, docenti, esperti e famiglie nella conoscenza delle risorse del nostro mare e nella promozione di un’alimentazione consapevole. La pesca e la valorizzazione dei prodotti ittici rappresentano un settore strategico per la Sicilia, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche culturale e ambientale. Un plauso al Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea – conclude Ministeri – per aver promosso un bando che riconosce alle scuole un ruolo centrale nella diffusione della cultura del mare e nella valorizzazione delle produzioni ittiche del territorio».

Le tre iniziative, sviluppate con il supporto di MICO, figurano nella graduatoria definitiva approvata con il D.D.G. n. 592 del 28 ottobre 2026.

I percorsi educativi affronteranno temi come la pesca sostenibile, le specie ittiche siciliane meno conosciute, le tradizioni alimentari e la tutela dell’ecosistema marino. Le attività didattiche e laboratoriali coinvolgeranno gli alunni in esperienze di conoscenza del territorio, con l’obiettivo di promuovere comportamenti alimentari consapevoli e una maggiore attenzione alle risorse del Mediterraneo.

I progetti coinvolgono tre istituti scolastici siciliani, ciascuno affiancato da una rete di partner:

– Istituto comprensivo Isole Eolie di Lipari: Associazione BIOS e Messina Tourism Bureau.

– Istituto comprensivo Elio Vittorini di Messina: Associazione BIOS, Messina Tourism Bureau e Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) dell’Università degli Studi di Messina.

– Istituto Giosuè Carducci di San Cataldo: Messina Tourism Bureau e Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università degli Studi di Messina.

Conclusa la fase di confronto tecnico-amministrativo, gli istituti e i rispettivi partner sono pronti a pianificare le attività, nel rispetto degli adempimenti previsti per l’avvio dei progetti.

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