Il maestro pasticcere Giuseppe Bellia è stato protagonista a Napoli della quindicesima edizione de “I dolci delle feste dei Grandi Interpreti”, l’appuntamento promosso da Mulino Caputo, che si è svolto il 16 novembre nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Vesuvio. L’iniziativa, nata per rendere omaggio all’eccellenza della pasticceria italiana, ha messo al centro del racconto la straordinaria ricchezza e la varietà del patrimonio dolciario nazionale. A rappresentare la tradizione siciliana è stato Giuseppe Bellia, titolare dell’omonima pasticceria a Giarre, che ha portato a Napoli la cassata di ricotta al forno, espressione di una tradizione dolciaria profondamente radicata nella cultura dell’isola. Ma il maestro di Giarre ha pensato anche a un omaggio speciale alla sua terra, realizzando un vassoio scenografico a forma di Sicilia, concepito come un vero e proprio viaggio attraverso le province e le loro specialità natalizie. Una mappa di dolcezza con la Stella di Natale al cedro, il buccellato, le minne di Sant’Agata, le nipitiddate e altri dolci tipici della tradizione siciliana.

L’evento, che ha riunito pasticceri provenienti da 4 regioni (Campania, Sicilia, Puglia e Toscana), è stato un’occasione di confronto tra grandi interpreti dell’alta pasticceria italiana, in un contesto che ha valorizzato il sapere artigianale e il patrimonio delle produzioni regionali.

«Rappresentare la Sicilia in un contesto così prestigioso è stato motivo di grande orgoglio. Ho voluto portare a Napoli non soltanto i nostri dolci più rappresentativi, ma un racconto della nostra identità, delle tradizioni e dei saperi che rendono unica la pasticceria siciliana. Un patrimonio straordinario che noi artigiani abbiamo il dovere di custodire, valorizzare e tramandare, reinterpretandolo con sensibilità, senza mai perderne l’autenticità».

IL PASTICCERE CHE HA COSTRUITO UN REGNO DI DOLCEZZA IN UN’ANTICA DIMORA DI GIARRE

Giuseppe Bellia è un maestro pasticcere siciliano che ha scelto di costruire il proprio percorso lavorativo partendo da una parola precisa: memoria. Ama definirsi: “un antico pasticcere nei tempi moderni”. Una frase che racchiude la sua filosofia: custodire e rispettare il patrimonio dolciario siciliano, senza rinunciare alla ricerca e all’innovazione.

Entrare da Giuseppe Bellia La Pasticceria a Giarre (CT) significa entrare in un luogo sospeso tra passato e presente. L’antica dimora nobiliare, che ospita il laboratorio di 170 metri quadri e la pasticceria finemente arredata, diventa parte integrante del racconto. Un luogo dalla forte identità nel quale la memoria architettonica incontra una produzione artigianale in continua evoluzione. È proprio questo dialogo a definire la cifra di Bellia che, con la sua pasticceria, avviata nel 2019, ha trasformato un luogo ricco di storia in uno spazio dedicato all’artigianalità, alla cultura del dolce e ai sapori della pasticceria siciliana. Una realtà che negli anni ha conquistato anche il riconoscimento di “Una Torta” nella Guida delle migliori Pasticcerie del Gambero Rosso.

La pasticceria di Giuseppe Bellia è prima di tutto un racconto di Sicilia. Mandorle e agrumi siciliani, gelsi dell’Etna, ricotta fresca, frutta di stagione a km zero: le materie prime diventano strumenti attraverso cui raccontare un territorio e la sua storia. Dai cannoli alle cassate al forno, dalle paste di mandorla alla piccola pasticceria, dalla Stella di Natale con mandorle e cedro alla Nipitiddata (dolci tradizionali della pasticceria messinese), dai panettoni artigianali fino alle torte personalizzate e alle preparazioni più contemporanee, come l’Iris Gelato, ogni creazione nasce dall’idea che la qualità non possa prescindere dalla materia prima e che la tradizione abbia bisogno di essere conosciuta prima ancora che reinterpretata.

La sua pasticceria nasce così dall’incontro tra materia prima, tecnica, memoria e territorio. Una ricerca che parte dalle ricette della tradizione dolciaria siciliana e arriva a una concezione contemporanea del dolce. Il pasticcere fa parte della Duciezio, Associazione di maestri pasticcieri nata per valorizzare e tutelare il patrimonio dolciario della Sicilia, ed è socio della Con.Pa.It. Sicilia.

LO SCRIGNO DEI SAPORI: QUANDO UN DOLCE DIVENTA MEMORIA

Tra i progetti più rappresentativi della filosofia di Giuseppe Bellia c’è Lo Scrigno dei Sapori, un cofanetto che riunisce diverse espressioni della tradizione dolciaria siciliana. Paste di mandorla al mandarino, al pistacchio, alle nocciole dell’Etna, Crocette e Spine Sante con confettura ai gelsi, ‘Nzuddi messinesi insieme a dolcetti artigianali di varie tipologie diventano una sorta di viaggio attraverso l’isola legato alla stagionalità e alla ricerca del laboratorio. Ma lo Scrigno non nasce semplicemente come confezione regalo. Al suo interno trova spazio anche una cartolina, pensata per raccogliere un ricordo, un pensiero, un’emozione. Lo Scrigno dei Sapori è quindi un prodotto che unisce gusto e sentimento. La cartolina, già affrancata, è lì proprio per questo: per essere riempita di emozioni e poi rispedita al pasticcere, in un gesto semplice ma autentico di condivisione. “Attraverso questo strumento, ormai espressione poetica di un tempo passato, – racconta il pasticcere – avrò il piacere di leggere un tuo pensiero. Dopo che avrai assaporato i sapori del mio scrigno, imbuca questa cartolina, che lentamente comincerà a viaggiare, di mano in mano, per ricongiungersi a me”.

LA FILOSOFIA DI BELLIA: DOLCI BUONI PER TUTTI

Per Giuseppe Bellia, la pasticceria deve essere un piacere alla portata di tutti. È questa la filosofia che guida il suo lavoro: nessuno deve rinunciare al dolce, qualunque siano le proprie esigenze alimentari. Per questo, nella sua pasticceria, ogni creazione nasce da un’attenzione particolare verso le intolleranze e le diverse necessità dei clienti. Proposte senza lattosio, dolci pensati per chi è celiaco e ricette studiate per offrire a tutti la possibilità di concedersi un momento di dolcezza, senza compromessi sul gusto. Una filosofia che mette al centro la persona, oltre alla tecnica e alla qualità delle materie prime. Perché la vera arte pasticcera non è soltanto creare dolci buoni, ma saperli rendere accessibili a tutti.

Il lavoro di Giuseppe Bellia è tutto qui: trasformare la memoria in qualcosa che possa ancora emozionare. Ogni dolce diventa un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra le ricette custodite dalla tradizione e il desiderio di guardare avanti. Nel suo laboratorio di Giarre il passato non è mai nostalgia, ma materia viva, da conoscere, rispettare e reinterpretare. È così che un antico mestiere trova una nuova voce e che una pasticceria diventa molto più di un luogo dove si producono dolci: diventa un piccolo presidio di identità siciliana. Perché, per Giuseppe Bellia, raccontare la Sicilia attraverso la pasticceria significa soprattutto lasciare qualcosa in chi assaggia: un sapore, un ricordo, un’emozione. E forse è proprio questa la forma più autentica di dolcezza: quella capace di rimanere nel tempo e di essere tramandata di padre in figlio

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