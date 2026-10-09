Tornano i treni storici in Sicilia della Fondazione FS: il programma del 2026

Torna la stagione dei treni storici in Sicilia a partire dal prossimo 11 ottobre. Per il 2026, il programma prevede 12 circolazioni fino al 20 dicembre sulle più panoramiche linee ferroviarie che attraversano città d’arte, borghi, siti archeologici e naturalistici di grande interesse.
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.
Treni storici in Sicilia: il programma del 2026
Si prospetta un autunno all’insegna dei treni storici in Sicilia, con partenze previste da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta.
Di seguito, ecco il programma con i vari appuntamenti dei treni storici in Sicilia:
- domenica 11 ottobre primo appuntamento con il treno d’epoca sull’itinerario Palermo–Roccapalumba,
- il 18 ottobre si viaggia tra Messina e Santo Stefano di Camastra;
- il 25 ottobre e il 20 dicembre da Palermo sarà possibile raggiungere Porto Empedocle. Si percorrerà la Ferrovia dei Templi con possibilità di visitare l’ottocentesco parco ferroviario, hub della Fondazione FS.
- Sono inoltre previsti treni storici anche sulla Ferrovia del Barocco tra Siracusa e Modica, il 31 ottobre, 1° novembre e 8 dicembre, e tra Messina e Tusa lungo la costa tirrenica, l’8 novembre.
Ed ancora, si viaggerà tra Catania e Taormina il 15 novembre, tra Catania e Caltagirone il 22 novembre, tra Caltanissetta e Modica il 29 novembre e tra Palermo e Castelvetrano il 13 dicembre.
L’esperienza a bordo
I treni sono composti da locomotiva storica e carrozze Terrazzini e Centoporte. A bordo, ci saranno i volontari delle associazioni siciliane coinvolte con Fondazione FS che garantiranno assistenza ai viaggiatori i fornendo anche informazioni storiche sui rotabili e sulle linee ferroviaria attraversate.
I biglietti per i treni storici in Sicilia sono in vendita sul sito www.trenitalia.com e attraverso tutti i canali di vendita
Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.
Si possono richiedere maggiori informazioni su www.fondazionefs.it o scrivendo a trenistorici@fondazionefs.it.
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