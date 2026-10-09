Tornano i treni storici in Sicilia della Fondazione FS: il programma del 2026

Torna la stagione dei treni storici in Sicilia a partire dal prossimo 11 ottobre. Per il 2026, il programma prevede 12 circolazioni fino al 20 dicembre sulle più panoramiche linee ferroviarie che attraversano città d’arte, borghi, siti archeologici e naturalistici di grande interesse.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.

Treni storici in Sicilia: il programma del 2026

Si prospetta un autunno all’insegna dei treni storici in Sicilia, con partenze previste da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta.

Di seguito, ecco il programma con i vari appuntamenti dei treni storici in Sicilia:

domenica 11 ottobre primo appuntamento con il treno d’epoca sull’itinerario Palermo–Roccapalumba,

ottobre primo appuntamento con il treno d’epoca sull’itinerario Palermo–Roccapalumba, il 18 ottobre si viaggia tra Messina e Santo Stefano di Camastra;

si viaggia tra Messina e Santo Stefano di Camastra; il 25 ottobre e il 20 dicembre da Palermo sarà possibile raggiungere Porto Empedocle. Si percorrerà la Ferrovia dei Templi con possibilità di visitare l’ottocentesco parco ferroviario, hub della Fondazione FS.

e da Palermo sarà possibile raggiungere Porto Empedocle. Si percorrerà la Ferrovia dei Templi con possibilità di visitare l’ottocentesco parco ferroviario, hub della Fondazione FS. Sono inoltre previsti treni storici anche sulla Ferrovia del Barocco tra Siracusa e Modica, il 31 ottobre, 1° novembre e 8 dicembre, e tra Messina e Tusa lungo la costa tirrenica, l’8 novembre.

Ed ancora, si viaggerà tra Catania e Taormina il 15 novembre, tra Catania e Caltagirone il 22 novembre, tra Caltanissetta e Modica il 29 novembre e tra Palermo e Castelvetrano il 13 dicembre.

L’esperienza a bordo

I treni sono composti da locomotiva storica e carrozze Terrazzini e Centoporte. A bordo, ci saranno i volontari delle associazioni siciliane coinvolte con Fondazione FS che garantiranno assistenza ai viaggiatori i fornendo anche informazioni storiche sui rotabili e sulle linee ferroviaria attraversate.

I biglietti per i treni storici in Sicilia sono in vendita sul sito www.trenitalia.com e attraverso tutti i canali di vendita

Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.

Si possono richiedere maggiori informazioni su www.fondazionefs.it o scrivendo a trenistorici@fondazionefs.it.

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