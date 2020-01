C’era una volta Messina: viaggio tra i torrenti della città dello Stretto – FOTO

579 Condivisioni Facebook Twitter

Ormai per la maggior parte coperti, «quasi invisibili», i torrenti di Messina segnavano e segnano in parte tuttora i confini del centro storico della città dello Stretto. Oggi se ne parla soprattutto quando il maltempo si abbatte sul territorio peloritano mostrando il potenziale autodistruttivo di un insediamento urbano sempre più denso, ma a ben vedere attraverso la storia di questi antichi corsi d’acqua è possibile rivivere, in parte, quella della città stessa, mettendone in luce i mutamenti.

Per ricostruire i passaggi principali della storia dell’insediamento urbano messinese, abbiamo interpellato l’esperto Franz Riccobono – presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina e perito – che ci ha accompagnato in un viaggio nel tempo e nello spazio della città dello Stretto, partendo dalle origini per giungere a un passo dai giorni nostri.

Ad accompagnare il racconto, nelle pagine a seguire di questa settima puntata della rubrica “C’era una volta Messina”, alcune foto d’epoca che illustrano com’era una volta la città dello Stretto, quando ancora i principali torrenti erano scoperti.

(Foto dell’archivio di Franz Riccobono e Giangabriele Fiorentino)

