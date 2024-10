Expo Arte Messina: inaugurazione di “Cantico” al Museo Regionale Accascina il 18 ottobre

Expo Arte Messina. La preview della Biennale di Messina prosegue con la personale fotografica di Francesco Mento e Il Premio Internazionale Boccioni al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Venerdì 18 ottobre, alle 17.00, al Museo Regionale “Maria Accascina” di Messina ci sarà l’inaugurazione di Cantico. Si tratta di una mostra fotografica di Francesco Mento.

L’esposizione è inserita nel programma di Expo Arte Messina 2024, con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, in partnership con l’Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Con il patrocinio tra gli altri dell’Assessorato Sport Turismo Spettacolo – Regione Sicilia, Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Comune di Reggio Calabria, Università degli Studi di Messina, Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”.

Expo Arte Messina: l’arte in tutte le sue forme

Il direttore artistico Gianfranco Pistorio ha affermato: «siamo molto contenti di aver avuto il sostegno anche del Museo Regionale di Messina e del direttore Orazio Micali. L’Expo Arte Messina 2024 sta continuando a raccontare l’arte in tutte le sue forme, superando anche lo Stretto con FigurAzioni. Quest’ultima è una mostra inserita all’interno del programma del Premio Internazionale Umberto Boccioni al Castello Aragonese di Reggio Calabria. In FigurAzioni saranno esposte, tra le altre, le opere di Michele D’Avenia, Fabio Di Bella e Maurizio Gemelli».

Il direttore del Museo Regionale Orazio Micali ha dichiarato: «un Museo in movimento, continuo e sempre più aperto al dialogo con la società e le sue istanze che oggi guardano con sempre maggiore attenzione al coinvolgimento dei linguaggi dell’arte. Uno sguardo senza pregiudizi e ideologie preconcette. Questo è anche il nostro Museo, attento al rinnovamento costante del rapporto con i pubblici di tutte le età, curiosi ed esigenti come è giusto che sia. Pubblici desiderosi di essere coinvolti nel divenire delle trasformazioni culturali del mondo, dal locale all’internazionale».

Cantico e FigurAzioni

Francesco Mento ha spiegato: «Cantico è un omaggio alla bellezza del corpo nella sua preziosa statuarietà. L’intento è quello di recuperare una visione “sacrale” dell’essere umano per proteggerlo da ogni forma di violenza. Il lavoro è eseguito su pellicola e stampato in camera oscura su carta ai sali d’argento».

La mostra sarà visitabile fino al 23 ottobre dalle 09.00 alle 18.00.

Sabato 19 ottobre, alle 17.30, appuntamento al Castello Aragonese di Reggio Calabria per FigurAzioni, mostra inserita nel programma del Premio Internazionale Umberto Boccioni, promosso dall’associazione culturale LiberArché APS, in partnership con il Comune di Reggio Calabria, curato dalla curatrice d’arte contemporanea e giornalista Elmar Elisabetta Marcianò.

La curatrice ha spiegato: «il Premio Internazionale Umberto Boccioni vuole essere un omaggio al grande maestro futurista reggino, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte come motore di cambiamento e innovazione. Abbiamo voluto creare un ponte tra arte e scienza, proponendo una manifestazione che possa coinvolgere appassionati e professionisti. Naturalmente non sono sola, ho il privilegio di avere accanto a me illustri colleghi con i quali stiamo lavorando da tempo».

Tra gli artisti in esposizione anche:

Nadia Riotto, Fabio Santori,

Francesco Logoteta,

Giuseppe Lococo,

Michele D’Avenia,

Fabio Di Bella,

Patrizia Rustica,

Maurizio Gemelli.

La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre.

