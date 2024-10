Messina: successo per la prima teatrale “I Figli di Nessuno” al Teatro Annibale di Francia

Grande successo per la prima teatrale de “I Figli di Nessuno” di Salvatore Curtò andata in scena il 29 settembre al Teatro Annibale di Francia di Messina. La commedia è divisa in quattro atti e si ispira liberamente all’omonimo romanzo storico di Salvatore Curtò e ha registrato un clamoroso tutto esaurito.

L’evento, presentato dall’Accademia Siciliana, ha superato le aspettative, con un pubblico entusiasta e la partecipazione di numerose autorità locali.

Prima teatrale “I Figli di Nessuno”: vivace e coinvolgente

Helga Corrao ha aperto la serata, seguita dall’esibizione al pianoforte di Luciano Cornelio, in arte Alex Lu, che ha commosso il pubblico con la sua composizione I Figli di Nessuno. È stata una rappresentazione vivace e coinvolgente, alternando emozione e umorismo. La regia è stata a cura di Gustavo Lampi, affiancato dal preciso Lucio Cucinotta (aiuto regista) e dalla talentuosa Mimma Ferrisi, nel ruolo di direttore di scena.

Le interpretazioni degli attori hanno fornito una solida cornice narrativa allo spettacolo, e alle performance di un intenso Salvatore Curtò nel ruolo del Professore e di Josè Villari, matador della scena. Villari, con domande ammiccanti, ha aiutato, il Professore a ricordare il suo passato, trascinando il pubblico in fragorose risate. Fondamentale anche il contributo degli aiutanti di scena Giosuè Sottile e Nina Giordano.

Il teatro: espressione artistica e solidarietà

Elogio per lo spettacolo e il suo forte messaggio educativo rivolto ai giovani arrivato anche dalle autorità presenti:

il Vice Prefetto Michela Fabio,

la dott.ssa Anna Sammarro della Questura,

il tenente Nicola Arena della Guardia di Finanza,

il capitano Federico Mucciacciaro dell’Arma dei Carabinieri,

A fine serata, ogni attore ha ricevuto un premio per l’impegno riconosciuto e la qualità delle interpretazioni.

La Mepa Eventi Production di Pippo Scattareggia ha fornito il supporto tecnico insieme alla fotografia di Domenico Giliberto. Pina Buffo ha curato il trucco.

Giovanni Rando ha gestito con maestria fonica e luci. Media partner dell’evento è stata Todo Modo TV.

Questa prima rappresentazione ha confermato il teatro come un potente strumento di espressione artistica e solidarietà, capace di unire cultura e sensibilizzazione sociale.

Gli attori che hanno interpretato “I Figli di Nessuno”:

Helga Corrao,

Mimma Ferrisi,

Davide Beccore,

Lucio Cucinotta ,

Rebecca Bombara,

Lillo Cammaroto,

Emilio Fragale,

Ester Sottile,

Giosuè Sottile,

Cinzia Lincoln e il giovane talento agrigentino Alfonso Guadagnino,

