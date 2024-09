Messina: la commedia “I Figli di Nessuno” in scena al Teatro Annibale di Francia

Al Teatro Annibale di Francia di Messina, domenica 29 settembre 2024, alle ore 18:00, ci sarà la rappresentazione della commedia teatrale “I Figli di Nessuno”. Si tratta di un’opera in quattro atti scritta da Salvatore Curtò e ambientata tra la Sicilia e il Nord Italia. La storia racconta il percorso di riscatto di Totò Messina, un uomo che, nonostante la povertà e le difficoltà, sceglie di restare fedele ai suoi valori di legalità e onestà, lottando per affermarsi con il lavoro e la determinazione.

Messina: teatro fa rima con solidarietà

“I Figli di Nessuno” è una commedia che, attraverso colpi di scena, momenti drammatici e ironici, affronta temi universali come la dignità umana, la famiglia e il riscatto sociale. Il pubblico sarà trasportato in un mondo fatto di emozioni profonde, accompagnato da un’interpretazione appassionata e una messa in scena coinvolgente.

La regia è di Gustavo Lampi, con Lucio Cucinotta come aiuto regia e Mimma Ferrisi come direttrice di scena.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione 7000 di Provinciale, Messina. L’Associazione si prende cura dei soggetti con disabilità psichica. I fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di un laboratorio teatrale dedicato, offrendo un’opportunità concreta di espressione e inclusione attraverso l’arte.

Il cast combina talenti esperti e nuove promesse del teatro come:

Salvatore Curtò,

Josè Villari,

Davide Beccore,

Helga Corrao,

Mimma Ferrisi,

Ester Sottile,

Rebecca Bombara,

Letterio Cammarato,

Lucio Cucinotta,

Giosuè Sottile,

Emilio Fragale,

Cinzia Linlincoln, con la partecipazione del giovane talento di Canicattì Alfonso Guadagnino.

