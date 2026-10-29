A Messina, il ristorante Quattro Calici entra nella Guida Gambero Rosso 2027. La nuova insegna selezionata dalla Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, presentata il 26 ottobre scorso alla Nuvola di Roma, premia un progetto gastronomico originale che ha fatto delle ostriche il tratto distintivo della propria identità.

La proposta, infatti, comprende almeno una decina di tipologie di ostriche, provenienti dalla Francia e da altri territori, selezionate con cura e raccontate con competenza dalla chef Alessandra Strazzeri e dal marito Francesco Costanzo, anima dell’accoglienza in sala.

Ogni ostrica è una scoperta: varietà, provenienze e caratteristiche vengono approfondite attraverso viaggi, assaggi e ricerca, per offrire agli ospiti un’esperienza che va oltre la degustazione. Un percorso di conoscenza condiviso anche sui canali social del ristorante, dove le ostriche diventano protagoniste di un racconto che ne valorizza peculiarità e sfumature.

Accanto a questa identità distintiva, si sviluppa la cucina della chef che interpreta il mare con sensibilità contemporanea, attenzione alle cotture e rispetto per la materia prima. Una proposta personale, nella quale tecnica ed equilibrio accompagnano abbinamenti ricercati e ingredienti scelti con cura.

Tra i piatti citati dalla Guida figurano i ravioli di ricotta al nero di seppia, la guancia di tonno rosso brasata all’Etna rosato, la tartare di gambero rosso su carciofo fondente e la seppia cotta a bassa temperatura, servita su crema di patate al nero. Preparazioni che raccontano una cucina capace di valorizzare il pescato e di esplorare nuove combinazioni, mantenendo il legame con il territorio siciliano.

«L’ingresso di Quattro Calici nella Guida del Gambero Rosso è motivo di grande felicità e orgoglio. Dietro questo risultato ci sono passione, amore e tanto lavoro, condiviso con Francesco, con cui ogni giorno portiamo avanti il nostro progetto, credendo in ciò che facciamo e mettendo il cuore in ogni dettaglio. Questo riconoscimento ci emoziona e ci incoraggia a continuare il nostro percorso con la stessa dedizione, senza perdere mai l’entusiasmo e l’identità che ci contraddistinguono. Grazie di cuore al Gambero Rosso per aver creduto in noi e nel nostro lavoro», dichiara Alessandra Strazzeri.

L’ingresso nella Guida rappresenta una tappa importante per Quattro Calici e per il suo percorso di crescita. Un risultato costruito attraverso una visione condivisa, nella quale cucina e sala dialogano costantemente. A definire l’identità di Quattro Calici è proprio questo incontro: una cucina marinara contemporanea che trova nella qualità del prodotto il proprio punto di partenza e nella cultura delle ostriche un elemento distintivo, capace di rendere il ristorante messinese una destinazione riconoscibile per chi cerca un’esperienza di mare fuori dagli schemi.

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