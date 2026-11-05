Incendio alla Camera di Commercio di Messina: articolo in aggiornamento

Messina. Incendio in corso alla Camera di Commercio, dalle prime informazioni sembra che le fiamme siano divampate a partire dal terrazzo e abbiano coinvolto rapidamente una parte dell’ultimo piano dell’edificio.

Le cause delle incendio sono ancora sconosciute, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con mezzi antincendio, la Polizia e la Municipale. L’edificio, che nella mattinata aveva ospitato un convegno, è stato evacuato e le strade circostanti sono state chiuse per motivi di sicurezza. Al momento sono ristrette al traffico piazza Felice Cavallotti, antistante l’edificio, e la parte di via Giordano Bruno che lo costeggia. I primi danni sembra abbiano coinvolto parte del tetto e diverse stanze dell’ultimo piano della Camera di Commercio.

Articolo in aggiornamento.

Foto di Stefania Rizzo e Giuseppe Arrigo

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