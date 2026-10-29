Onde Lente di Carlotta Andreacchio entra nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso

A soli tre mesi dall’apertura, Onde Lente entra nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso con una forchetta e un punteggio di 77/100. Un riconoscimento per la chef Carlotta Andreacchio, che porta a Messina una nuova visione della cucina di mare, tra frollatura, brace e ricerca sulla materia prima.

Dopo aver costruito con La Trattoria del Marinaio, punto di riferimento per la ristorazione cittadina, la chef inaugura con Onde Lente un nuovo capitolo della propria storia professionale. Non una semplice seconda insegna, ma uno spazio dedicato alla ricerca, dove approfondire tecniche e lavorazioni maturate negli anni e ampliare le possibilità espressive della cucina di mare, senza perdere il legame con il territorio e la memoria.

Il riconoscimento del Gambero Rosso valorizza proprio questa ricerca. Nella recensione, la Guida sottolinea il ruolo della frollatura del pesce, al centro di un lavoro volto a concentrare ed esaltare l’essenza iodata del pescato. Tra i piatti rappresentativi figurano gli spaghetti blu all’alga spirulina con crudo di rosso di Mazara e bottarga di tonno, lo stocco arrosto con verdure e i pesci frollati, tra cui tonni, ricciole e cernie, preparati alla brace.

La filosofia di Onde Lente si fonda sul rispetto della materia prima, sull’ascolto del mare e su un approccio che mette al centro il tempo, la tecnica e una visione antispreco. La frollatura e la brace diventano strumenti per valorizzare il pescato e sviluppare nuovi equilibri di gusto, mentre ogni scelta in cucina risponde a un principio di consapevolezza e rispetto.

«Identitaria perché nasce dalle mie radici, dal mare, dalla memoria e dal territorio che porto addosso. Essenziale perché ogni piatto elimina il superfluo e lascia spazio solo a ciò che ha davvero senso. Consapevole perché ogni scelta, dalla materia prima al gesto finale, è frutto di rispetto, ricerca e responsabilità», racconta Carlotta Andreacchio.

Un percorso che trova oggi un primo importante riscontro in un riconoscimento arrivato in tempi brevi, ma che porta con sé anni di esperienza, studio e lavoro. «Quando ho aperto Onde Lente, appena tre mesi fa, – continua la chef – sapevo di aver scelto una strada difficile. Ho investito tutto: energie, sacrifici, tempo sottratto alla mia famiglia e una determinazione che, a volte, ha superato persino le mie forze.

Entrare nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso con una forchetta, dopo così poco tempo, è un’emozione che faccio ancora fatica a raccontare. Non è soltanto un riconoscimento gastronomico: è la conferma che avere il coraggio di proporre una visione diversa del mare, rispettando la materia prima e attribuendo al tempo il valore di un ingrediente, può fare la differenza.

Questo risultato appartiene anche alla mia squadra, a chi ha creduto nel progetto quando era ancora soltanto un’idea e a chi ogni giorno lavora al mio fianco con dedizione. Oggi non sento di essere arrivata. Sento, per la prima volta, che tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui hanno trovato una voce. E questa voce mi dice di continuare».

L’ingresso nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso rappresenta così un primo traguardo per Onde Lente, ma soprattutto uno stimolo a proseguire lungo una strada precisa: raccontare il mare attraverso una cucina personale, capace di unire memoria e innovazione, rispetto del pescato e ricerca contemporanea.

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