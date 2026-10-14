Messina Street Food Fest 2026: gli spettacoli in programma e gli orari del Food Village

Piazza Cairoli ospita il Messina Street Food Fest 2026 che, oltre alle 50 casette del gusto, è anche spettacolo e intrattenimento. Musica dal vivo, dj set e tanto divertimento per grandi e piccini, sempre gratuito. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà in piazza. Torna la compagnia dei Joculares con nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea.

Non manca nemmeno la buona musica con l’esibizione di cinque live band, messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli saranno condotti da Carmen Cilione. Di seguito il dettaglio del programma da giovedì a domenica.

Messina Street Food Fest 2026: gli spettacoli del 15 e 16 ottobre

Gli spettacoli iniziano giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 18:00 con la cerimonia di inaugurazione per poi continuare:

18:30 Compagnia Joculares “Ci vuole calma”;

Compagnia Joculares “Ci vuole calma”; 18:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;

Compagnia Joculares “I Trampolieri”; 19:30 Dj SET Santino Villari;

Dj SET Santino Villari; 19:30 Compagnia Joculares “Ci vuole calma”;

Compagnia Joculares “Ci vuole calma”; 21:30 Live Band Mokanta;

Live Band Mokanta; 23:30 Dj SET Santino Villari.

Lo spettacolo al Messina Street Food Fest 2026 continua anche venerdì 16 ottobre, già dalla mattina:

11:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “Con Tatto”;

Compagnia Joculares “Con Tatto”; 18:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;

Compagnia Joculares “I Trampolieri”; 19:30 Dj SET Fabrizio Duca;

Dj SET Fabrizio Duca; 19:30 Compagnia Joculares “Con Tatto”;

Compagnia Joculares “Con Tatto”; 21:30 Live Band Roco al Quadrato

Live Band Roco al Quadrato 23:30 Dj SET Fabrizio Duca.

Gli spettacoli di sabato e domenica

Grande intrattenimento e spettacolo anche negli ultimi due giorni del Messina Street Food Fest. Sabato 17 ottobre ci saranno:

11:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “Pluvia”;

Compagnia Joculares “Pluvia”; 18:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;

Compagnia Joculares “I Trampolieri”; 19:30 Dj SET Mario Bruno;

Dj SET Mario Bruno; 19:30 Compagnia Joculares “Pluvia”;

Compagnia Joculares “Pluvia”; 21:30 Live Band Salvo Nocera;

Live Band Salvo Nocera; 23:30 Dj SET Mario Bruno.

Per il gran finale del Messina Street Food Fest 2026, domenica 18 ottobre, ecco gli spettacoli:

11:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni; 12:00 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;

Compagnia Joculares “I Trampolieri”; 12:15 Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”;

Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”; 13:00 Live Band theBOOMers;

Live Band theBOOMers; 15:00 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;

Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni; 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;

Compagnia Joculares “I Trampolieri”; 18:30 Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”;

Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”; 19:00 Dj SET DJ Kate;

Dj SET DJ Kate; 21:00 Live Band Briganti Italiani;

Live Band Briganti Italiani; 22:50 Premiazione Street Fooders più graditi;

Premiazione Street Fooders più graditi; 23:15 Dj SET DJ Kate.

Gli orari di apertura del Food Village

Ecco di seguito gli orari di apertura del Food Village a partire da giovedì 15 ottobre:

Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1;

ottobre dalle 18 all’1; Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1; Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1; Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24.

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