Messina Street Food Fest 2026: gli spettacoli in programma e gli orari del Food Village

Piazza Cairoli ospita il Messina Street Food Fest 2026 che, oltre alle 50 casette del gusto, è anche spettacolo e intrattenimento. Musica dal vivo, dj set e tanto divertimento per grandi e piccini, sempre gratuito. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà in piazza. Torna la compagnia dei Joculares con nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea.
Non manca nemmeno la buona musica con l’esibizione di cinque live band, messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli saranno condotti da Carmen Cilione. Di seguito il dettaglio del programma da giovedì a domenica.
Messina Street Food Fest 2026: gli spettacoli del 15 e 16 ottobre
Gli spettacoli iniziano giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 18:00 con la cerimonia di inaugurazione per poi continuare:
- 18:30 Compagnia Joculares “Ci vuole calma”;
- 18:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;
- 19:30 Dj SET Santino Villari;
- 19:30 Compagnia Joculares “Ci vuole calma”;
- 21:30 Live Band Mokanta;
- 23:30 Dj SET Santino Villari.
Lo spettacolo al Messina Street Food Fest 2026 continua anche venerdì 16 ottobre, già dalla mattina:
- 11:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “Con Tatto”;
- 18:30 Selezione musicale “Cotti e suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;
- 19:30 Dj SET Fabrizio Duca;
- 19:30 Compagnia Joculares “Con Tatto”;
- 21:30 Live Band Roco al Quadrato
- 23:30 Dj SET Fabrizio Duca.
Gli spettacoli di sabato e domenica
Grande intrattenimento e spettacolo anche negli ultimi due giorni del Messina Street Food Fest. Sabato 17 ottobre ci saranno:
- 11:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “Pluvia”;
- 18:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;
- 19:30 Dj SET Mario Bruno;
- 19:30 Compagnia Joculares “Pluvia”;
- 21:30 Live Band Salvo Nocera;
- 23:30 Dj SET Mario Bruno.
Per il gran finale del Messina Street Food Fest 2026, domenica 18 ottobre, ecco gli spettacoli:
- 11:30 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;
- 12:00 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;
- 12:15 Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”;
- 13:00 Live Band theBOOMers;
- 15:00 Selezione musicale “Cotti e Suonati” Alfredo Reni;
- 18:30 Compagnia Joculares “I Trampolieri”;
- 18:30 Compagnia Joculares “Mr. Sardella Show”;
- 19:00 Dj SET DJ Kate;
- 21:00 Live Band Briganti Italiani;
- 22:50 Premiazione Street Fooders più graditi;
- 23:15 Dj SET DJ Kate.
Gli orari di apertura del Food Village
Ecco di seguito gli orari di apertura del Food Village a partire da giovedì 15 ottobre:
- Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1;
- Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;
- Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;
- Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24.
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