Messina Street Food Fest 2026: i birrifici della “Beer edition”

L’ottava edizione del Messina Street Food Fest 2026 mette la birra accanto al cibo di strada. Non a caso, il claim della manifestazione è proprio “Che fermento”. Dal 15 al 18 ottobre a Piazza Cairoli, oltre alle 50 casette del gusto, c’è la presenza di ben otto birrifici artigianali. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra senza glutine, grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Quali sono i birrifici presenti al Messina Street Food Fest 2026? Scopriamoli insieme.

I birrifici del Messina Street Food Fest 2026

Birrificio 24 Baroni

Birra artigianale siciliana, tra tradizione, ricerca e carattere. Nato nel 2014 a Nicosia, nel cuore della Sicilia, il Birrificio 24 Baroni prende vita dalla passione dei fratelli Antonio e Giacomo e dal desiderio di creare birre artigianali capaci di raccontare il territorio attraverso profumi, aromi e sapori autentici.

Birra dei Vespri

Artigianale, siciliana, ribelle fino all’ultima goccia. Nata ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, Birra dei Vespri è una dichiarazione d’amore alla Sicilia, alla sua storia e alla sua identità.

Il progetto prende vita nel 2018 dall’esperienza e dalla ricerca di Gaetano Bucaro, dopo anni dedicati alla produzione artigianale e alla sperimentazione di ricette capaci di distinguersi per carattere, intensità e personalità.

Birrificio dell’Etna

L’anima della Sicilia, una birra alla volta. Alle pendici dell’Etna, tra un territorio unico e una natura dal carattere inconfondibile, nasce il Birrificio dell’Etna, realtà artigianale siciliana fondata dalla passione di Delfio Faraci e Leonardo Biasi per il mondo della birra.

Un progetto nato con un obiettivo preciso: creare birre capaci di esprimere l’identità della propria terra, unendo artigianalità, ricerca e materie prime legate alla Sicilia.

La Compagnia del Fermento

Birra artigianale siciliana, con radici profonde sull’Etna. Amicizia, passione e voglia di trasformare un sogno in un progetto concreto: nasce così La Compagnia del Fermento, microbirrificio siciliano con sede a Mascalucia, sulle pendici dell’Etna.

L’idea prende forma tra i banchi della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania, dove i fondatori Antonio Lo Re e Girolamo Sidoti, durante il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, iniziano a immaginare un’attività capace di unire competenza tecnica e passione per la birra. Il 17 aprile 2014 arriva la prima cotta e prende ufficialmente il via l’avventura del birrificio.

Funky Drop Calabrian Craft Beer with a Twist

Creatività, cultura brassicola e voglia di sperimentare: Funky Drop è un birrificio artigianale indipendente nato a Reggio Calabria dall’incontro di quattro professionisti accomunati dalla passione per il buon bere e per la birra di qualità.

Domenico, Demetrio, Pietro e Angelo arrivano da esperienze diverse nel mondo della ristorazione, della sommellerie, dei locali e della produzione brassicola. Dalla loro visione condivisa nasce un progetto che vuole portare nel bicchiere una Calabria contemporanea, creativa e capace di guardare oltre i propri confini.

Rock Brewery

Birra artigianale siciliana. Spirito rock. Nata in Sicilia da una passione coltivata con ostinazione, ricerca e sperimentazione, Rock Brewery interpreta la birra artigianale con la stessa libertà con cui si scrive e si suona una canzone.

Il progetto nasce quasi da autodidatti, tra prove, errori e continue evoluzioni, fino a trasformare una passione in un vero mestiere. Alla base rimangono ancora oggi gli stessi principi: rispetto per la tradizione, curiosità per il nuovo e attenzione costante alla qualità.

Birra Epica

Dai Nebrodi, una storia siciliana fatta di passione, ricerca e carattere. Tre amici, una passione comune e la volontà di trasformarla in un progetto capace di mettere radici nella propria terra. Nasce così Birra Epica, birrificio artigianale indipendente fondato nel 2013 a Sinagra, nel cuore dei Monti Nebrodi.

Tra i pionieri della scena craft siciliana, Epica porta avanti fin dall’inizio una filosofia precisa: produrre birre di qualità, riconoscibili e coerenti, unendo cura artigianale, competenza tecnica e innovazione.

Bruno Ribadi

La Sicilia incontra il mondo della birra artigianale. Bruno Ribadi è molto più di un birrificio: è un universo fatto di viaggi, sperimentazione e identità siciliana.

Il brand costruisce il proprio racconto attorno alla figura di Bruno, mastro birraio errante originario di Cinisi che, secondo la narrazione del marchio, parte dalla Sicilia per attraversare Praga, India, Londra e Belgio alla ricerca di tecniche, ingredienti e tradizioni brassicole differenti. Un viaggio immaginifico che diventa il filo conduttore di tutta la produzione.

Tra spine, degustazioni e racconti dei mastri birrai, questo Messina Street Food Fest 2026 va oltre il buon cibo di strada e diventa sempre più viaggio alla scoperta del territorio e delle sue realtà.

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