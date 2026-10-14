Messina Street Food Fest 2026: fritti e specialità salate

L’ottava edizione del Messina Street Food Fest 2026 è unica nel suo genere. I fornelli sono caldi per un’edizione in cui la birra ha un ruolo da protagonista con ben 8 birrifici artigianali. Fra le novità della manifestazione che è in città dal 15 al 18 ottobre ci sono anche 13 nuovi operatori e ben 21 specialità inedite.

Messina Street Food Fest 2026: le specialità salate

Nell’ottava edizione del Messina Street Food Fest 2026 c’è spazio per tutti i gusti. Se, passeggiando fra le 50 casette del gusto non si vuole mangiare nè carne, nè pesce, nè dolce ma assaporare qualcosa di salato e sfizioso, quali sono le opzioni? Ecco un elenco pronto a soddisfare questa domanda con i relativi token per specialità.

Basilicò – pizza fritta – 6 token;

– pizza fritta – Dar Romano Street Food – Mezze maniche alla Carbonara – 7 token;

– Mezze maniche alla Carbonara – Barracuda – Pizza in teglia: gustosa – provola e pepe – 5 token;

– Pizza in teglia: gustosa – provola e pepe – Il Sambuco – Pane cunzatu – 4 token;

– Pane cunzatu – L’Arancino dello Stretto by l’Ancora – Il Coppo di arancinetti – 4 token;

– Il Coppo di arancinetti – Via Lanterna – Nuvola fritta: norma – bacon – pistacchio – 3 token;

– Nuvola fritta: norma – bacon – pistacchio – Farine – Pizza margherita a portafoglio – 6 token;

– Pizza margherita a portafoglio – Emiro – Arancino nero: “Nebrodi” – “Sanremo” – Emiro Lady – 5 token;

– Arancino nero: “Nebrodi” – “Sanremo” – Emiro Lady – Pitoneria Portella – Pitone fritto: “Tradizionale” – ” Speck e patate” – “Pitburger” – 4 token;

– Pitone fritto: “Tradizionale” – ” Speck e patate” – “Pitburger” – Lemon Bar – Pata Twister – 3 token;

– Pata Twister – ZR – Corn dog & patatine – 4 token.

– Corn dog & patatine – Ignazio Salvo D’Arrigo – Sfogliata Sicula – 5 token;

…e se sono celiaco, intollerante al lattosio o vegetariano?

Niente paura per gli amici celiaci, intolleranti al lattosio o vegetariani. Grazie alla preziosa partnership con

Associazione Italiana Celiachia (AIC), con 8 token ci si può recare da Celiakì per gustare la pizza fritta senza glutine. I vegetariani, invece, possono recarsi da Vepag dove, con 6 token, gustano Takopì nella variante vegetariano. Anche la specialità dello Chef Giuseppe Raciti è vegetariana. Lui propone un Iris salato al pistacchio (6 token).

Arrivati a questo punto, non rimane che scoprire dove si possono acquistare i token per il Messina Street Food Fest 2026 in anteprima ed evitare la fila e ance in questo caso, siete nel posto giusto per scoprirlo.

I token sono in prevendita da giovedì 8 ottobre nei seguenti punti vendita:

Nord : Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri);

: Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri); Centro : Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23;

: Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23; Sud: Prodotti tipici Campanella, via Nazionale 247 Mili Marina – Pasticceria Salvà, via nazionale 313 Mili Marina.

(22)