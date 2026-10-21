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Messina riscopre Forte San Salvatore: tornano le visite alla Madonnina del Porto

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2' min di lettura

A partire da sabato 24 ottobre 2026 fino al 9 gennaio 2027 riprenderanno le visite programmate alla Madonnina del Porto. Con quest’occasione, si restituisce alla città uno dei suoi luoghi più simbolici, che da tempo non è possibile raggiungere.

La riapertura di Forte San Salvatore, luogo simbolo della città dello Stretto, rappresenta un’iniziativa di forte valenza culturale e turistica. L’obiettivo è quello di restituire questo luogo alla comunità e di far scoprire le sue bellezze a cittadini e visitatori.

Forte San Salvatore: torna la navetta gratuita ATM

In occasione della riapertura di Forte San Salvatore, i visitatori potranno usufruire del servizio navetta bus di ATM, attivato grazie alla collaborazione tra Comune di Messina, ATM e MARISUPLOG Messina. Quest’iniziativa non fa che confermare la volontà da parte dell’amministrazione di far sì che un luogo che, per lungo tempo non è stato possibile ammirare, torni ad essere vissuto dai messinesi.

Già la scorsa primavera, la riapertura di Forte San Salvatore è stata un successo. In quell’occasione, erano stati 1.100 i visitatori che si sono recati alla Madonnina del Porto di Messina. Quest’anno il programma, creato in sinergia con la Marina Militare, prevede tre visite giornaliere della durata di un’ora, a partire dalle ore 9 del mattino.

Per poter raggiungere con facilità Forte San Salvatore, il bus navetta ATM partirà dal Terminal Cavallotti ai seguenti orari:

  • 8:45;
  • 9:45;
  • 10:45.

Al termine di ogni tour, i visitatori saranno riportati al Cavallotti.

Come prenotarsi per raggiungere Forte San Salvatore

Per usufruire del servizio navetta bus gratuito ATM è necessaria la prenotazione. È possibile effettuarla in due modi:

  1. compilando il modulo online al link
  2. attraverso il sito di ATM, nella sezione “Servizi on line”.

ATM sottolinea che sarà disponibile un massimo di 50 passeggeri per corsa.

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