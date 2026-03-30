Atm Messina mette a disposizione un bus navetta dal 4 aprile per visitare il Forte San Salvatore

A partire dal 4 aprile, la Madonnina del Porto sarà visitabile due sabati al mese, grazie alla collaborazione tra il Comune e MARISUPLOG Messina. Per l’occasione, ATM metterà a disposizione un bus navetta per arrivare a Forte San Salvatore. Il bus navetta partirà dal Terminal Cavallotti.

Le visite programmate saranno complessivamente tre, a partire dalle ore 9:00, e avranno la durata di un’ora. Pertanto, il bus navetta messo dall’Azienda Trasporti partirà nei seguenti orari:

8:45,

9:45,

10: 45.

Al termine del tour, i visitatori saranno riportati al Cavallotti.

La navetta ATM per raggiungere Forte San Salvatore sarà gratuita, ma sarà necessaria la prenotazione, per un massimo di 50 passeggeri per corsa.

La prenotazione potrà avvenire tramite il seguente link https://forms.gle/rf54JbbaUPeh1aK26 oppure andando sul sito di ATM (www.atmmessinaspa.it ), sezione “Servizi on line”.

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