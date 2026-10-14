Messina Street Food Fest 2026: tutti gli show cooking in programma

Che Messina Street Food Fest sarebbe senza gli show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale? Per questa edizione 2026 sono in programma nove appuntamenti durante i quali piazza Cairoli diverrà un vero e proprio ristorante. Dal 15 al 18 ottobre grandi chef, anche stellati, e maestri gelatieri si alterneranno davanti a fornelli e banconi.

La tendostruttura, che è allestita per l’occasione, vede inoltre sotto i riflettori una “contaminazione del gusto” con la regione Abruzzo che ha sposato il progetto. Protagoniste cinque cantine abruzzesi che, insieme alle tre siciliane, accompagneranno piatti che celebrano la biodiversità agraria. Una sinergia tra due realtà diverse ma unite dalla voglia di valorizzare i propri tesori enogastronomici.

Gli show cooking di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre

Il primo show cooking è “Abruzzo Tasting Stories” giovedì15 ottobre alle ore 19:00:

Chef: Abruzzo Tasting Stories | “Pallotte cace e ove” con crema di pecorino di Farindola e tartufo d’Abruzzo

Gelatiere: Salvatore e Pierluigi Ravese – Pasticceria Gelateria Garden, Gioia Tauro (RC)

Cantina: Vini dell’Abruzzo.

Alle 21:00 sarà il turno dello chef stellato Giuseppe Raciti:

Chef: Giuseppe Raciti – Ristorante Zash, Riposto · 1 Stella Michelin

Gelatiere: Alessandro e Vincenzo Squatrito – Ritrovo Orchidea, Oliveri

Cantina: Principi di Mola.

Il terzo show cooking sarà venerdì 16 ottobre alle ore 19:00:

Chef: Abruzzo Tasting Stories | “Timballo alla teramana”

Gelatiere: Giuseppe Bellia – Pasticceria Bellia, Giarre

Cantina: Vini dell’Abruzzo.

Alle 21:00 sarà il turno sempre di Abruzzo Tasting Stories:

Chef: Abruzzo Tasting Stories | “Pecora & Rosetta”

Gelatiere: Vincenzo Pennestrì – Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria

Cantina: Vini dell’Abruzzo.

Gli show cooking di sabato 17 e domenica 18 ottobre

Gli show cooking del Messina Street Food Fest 2026 continuano anche sabato 17 alle ore 19:00:

Chef: Abruzzo Tasting Stories | Zuppetta di cece di Navelli e Zafferano dell’Aquila DOP

Gelatiere: Salvatore Lumaca – La Bottega del Caffè, Scaletta Zanclea

Cantina: Vini dell’Abruzzo.

Alle 21:00 sarà il turno di Tappatumi:

Chef: Francesco Messina – Chef influencer

Gelatiere: Giuseppe Arena – Gelateria Giuseppe Arena, Messina, con Lucas Ruflin (Stromboli)

Cantina: Vini Guzman.

Per il 18 ottobre, l’ultimo giorno del Messina Street Food Fest 2026, gli showcooking saranno ben tre.

Si inizia alle ore 12:00 con gli Ambasciatori del Gusto:

Chef: Francesco Arena, Paolo Caliri e Lillo Freni

Cantina: Vini Guzman.

Si continua poi alle 19:00 con Abruzzo Tasting Stories:

Chef: Abruzzo Tasting Stories | “Pepentune e ove” con pizza di granturco

Gelatiere: Santo Mancuso – Gelateria Divino Lounge Bar, Gioiosa Marea (ME)

Cantina: Vini dell’Abruzzo.

L’ultimo showcooking del Fest alle ore 21:00 sarà quello di Domenico Perna:

Chef: Domenico Perna – 1 Stella Michelin, Il Cappero Therasia, Resort Sea & Spa Vulcano (ME)

Gelatiere: Filippo Nici – La Cometa, Naso (ME) · Campione del mondo Tiramisù

Cantina: Principi di Mola.

Messina Street Food Fest ed enti del Terzo Settore

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese:

Croce Rossa Italiana,

C.I.R.S. Casa Famiglia ETS,

Mensa di Sant’Antonio,

Canile Millemusi,

ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus.

Gli inviti potranno essere ritirati contattando le singole associazioni. L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Quest’anno saranno protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

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