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Messina Street Food 2026: l’elenco delle specialità di pesce da gustare a Piazza Cairoli

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2' min di lettura

Dal 15 al 18 ottobre, il Messina Street Food Fest 2026 torna nella città dello Stretto. Oltre ai dolci, specialità di carne, proposte vegetariane e piatti gluten free, grande spazio sarà dato anche ai sapori del mare. Nel villaggio del gusto di Piazza Cairoli tante le specialità di pesce legate alla storia e all’identità del territorio messinese ma anche proposte che strizzano l’occhio alla cucina estera.

Messina Street Food Fest 2026: le specialità di pesce

Ancora una volta, il Messina Street Food Fest diventa il palcoscenico perfetto per rappresentare il legame tra Messina (e ancora di più la Sicilia) e il suo mare, attraverso proposte di vario genere. Ecco l’elenco delle specialità di pesce proposte e quanti token occorrono per ogni piatto.

  • Peterland – Wrap con pesce spada al bergamotto –  8 token;
  • Lido kiss kiss – Cuoppammare – 8 token;
  • Sorelle Astone – Panino col polpo arrostito –  7 token;
  • Oxtrica – Black burger di seppia –  8 token;
  • Giovannino all’Oasi Azzurra – Panino con la porchetta di pesce spada –  7 token;
  • La regina del mare – Panino con cotoletta di spatola – 6 token;
  • Ristorante U Cucunciu – Morso Eoliano – 6 token.

Non mancano, inoltre, le proposte di pesce senza glutine. Celiakì, infatti, propone due specialità di pesce gluten free: il panino con gamberoni e il panino con braciole di pesce spada, entrambi 8 token.

Gli orari di apertura del Food Village

Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1;
Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;
Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;
Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24;

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