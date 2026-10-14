Messina Street Food 2026: l’elenco delle specialità di pesce da gustare a Piazza Cairoli

Dal 15 al 18 ottobre, il Messina Street Food Fest 2026 torna nella città dello Stretto. Oltre ai dolci, specialità di carne, proposte vegetariane e piatti gluten free, grande spazio sarà dato anche ai sapori del mare. Nel villaggio del gusto di Piazza Cairoli tante le specialità di pesce legate alla storia e all’identità del territorio messinese ma anche proposte che strizzano l’occhio alla cucina estera.

Messina Street Food Fest 2026: le specialità di pesce

Ancora una volta, il Messina Street Food Fest diventa il palcoscenico perfetto per rappresentare il legame tra Messina (e ancora di più la Sicilia) e il suo mare, attraverso proposte di vario genere. Ecco l’elenco delle specialità di pesce proposte e quanti token occorrono per ogni piatto.

Peterland – Wrap con pesce spada al bergamotto – 8 token;

Lido kiss kiss – Cuoppammare – 8 token;

Sorelle Astone – Panino col polpo arrostito – 7 token;

Oxtrica – Black burger di seppia – 8 token;

Giovannino all’Oasi Azzurra – Panino con la porchetta di pesce spada – 7 token;

La regina del mare – Panino con cotoletta di spatola – 6 token;

Ristorante U Cucunciu – Morso Eoliano – 6 token.

Non mancano, inoltre, le proposte di pesce senza glutine. Celiakì, infatti, propone due specialità di pesce gluten free: il panino con gamberoni e il panino con braciole di pesce spada, entrambi 8 token.

Gli orari di apertura del Food Village

Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1;

Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1;

Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24;

(6)