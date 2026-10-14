Messina Street Food Fest 2026: tutte le specialità dolci da gustare a Piazza Cairoli

Il Messina Street Food 2026 torna nella città dello Stretto, con Piazza Cairoli a fare da cornice. Questa ottava edizione della manifestazione più attesa dell’autunno dai messinesi, proporrà ben 50 specialità, servite in altrettante casette del gusto. Dai cannoli siciliani alle sfogliatelle napoletane, un tocco di dolcezza non mancherà dal 15 al 18 ottobre.

Messina Street Food Fest 2026: le specialità dolci

Il Messina Street Food ha una sezione interamente dedicata alla dolcezza. A dare forma alla proposta dolciaria sono specialità capaci di raccontare tradizioni e territori differenti. A occupare un posto centrale sono innanzitutto i dolci siciliani. Tra le proposte trovano spazio alcune delle prelibatezze più rappresentative della pasticceria regionale ma anche specialità che faranno vivere un viaggio nel gusto fuori dai confini della Sicilia.

Pasticceria Principe Panebianco – I tre peccati capitali – 4 token;

Piazza Cairoli Astoria – Arancino gelato – Freddo dentro, Sicilia fuori – 4 token;

Gelateria Giuseppe Arena – Delizie in tavolozza – Gelato d’autore – 5 token;

L’artigiano del Cannolo – Cannolo artigianale di Piana degli Albanesi – 3 token;

Gran Caffè Rione Sanità – “Sfogliatella Napoletana”;…La riccia, la frolla – 4 token;

Dolci Tentazioni – Ciambelle americane – 3 token;

Pasticceria Salvà – Crepes dolci: “Nutella” – “Dubai Chocolate” – 4 token;

Punta Piana Pool – Churros – 4 token.

Messina Street Food Fest: i dolci senza glutine

Non possono mancare le proposte dolce gluten free. Celiakì, infatti, propone due gustose opzioni: cannolo e tiramisù, entrambi per 4 token.

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