Messina Street Food Fest 2026: tutte le specialità di carne da gustare a Piazza Cairoli

Anche quest’anno Piazza Cairoli accoglie il Messina Street Food Fest 2026. Dal 15 al 18 ottobre, infatti, la piazza situata nel cuore della città si trasforma in un vero e proprio villaggio del gusto, con 50 specialità diverse, tra dolce e salato. Ma come scegliere cosa provare? Ecco una guida pratica e veloce per scoprire tutte le specialità di carne disponibili in questa ottava edizione.

Messina Street Food Fest 2026: le specialità di carne

Dall’hamburger di carne al pollo, dalle bombette pugliesi al pulled pork. Se volete gustare una specialità a base di carne, al Messina Street Food Fest non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per evitare di girovagare tra le 50 casette del food village di Piazza Cairoli, ecco un elenco con le specialità di carne proposte e quanti token occorrono per ogni piatto.

Nip burger – Nip box – 5 token;

– Nip box – Che bella pins’ata – “Soffice Siciliano”: Schiacciatella con salsiccia e cipolla caramellata – 6 token;

– “Soffice Siciliano”: Schiacciatella con salsiccia e cipolla caramellata – La Matta – Con-Fusion – 6 token;

– Con-Fusion – Kimera – Chicken Rock – Il pollo fritto artigianato – 5 token;

– Chicken Rock – Il pollo fritto artigianato – Macelleria Sullini – Panino con pulled pork – 6 token;

– Panino con pulled pork – Hostaria di Puglia – Bombette pugliesi “Nel panino” – “Nel cartoccio” – 7 token;

– Bombette pugliesi “Nel panino” – “Nel cartoccio” – AS Carni – Braciole messinesi: panino – piatto – 6 token;

– Braciole messinesi: panino – piatto – Doss – di origine siciliana – Pani c’a meusa – 5 token;

– Pani c’a meusa – Zen Eat – Gyoza: maiale – gambero e mela – verdure – 6 token;

– Gyoza: maiale – gambero e mela – verdure – Il Vecchio Carro – Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – 6 token;

– Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – U Paninaru – “Cacio a cavallo”: Cacio impiccato & Polpetta di cavallo – 6 token;

– “Cacio a cavallo”: Cacio impiccato & Polpetta di cavallo – Braceria – Arrosticini d’Abruzzo – 6 token;

– Arrosticini d’Abruzzo – Terzo posto – UFO Korean Chicken – 8 token;

– UFO Korean Chicken – Hamburgherissimo House – Chicken Burger – 6 token;

– Chicken Burger – Paninoteca da Peppone – Panino con friarielli, salsiccia e cacio cavallo – 8 token;

– Panino con friarielli, salsiccia e cacio cavallo – A Cumacca – Tajone & Stigghiole – 6 token;

– Tajone & Stigghiole – Prodotti tipici Campanella – Burritos di Black Angus – 6 token;

– Burritos di Black Angus – Hammucca – Smash Burger – 7 token;

– Smash Burger – Fratelli Raffa – Panino con wurstel – 4 token.

…e se sono celiaco, intollerante al lattosio o vegetariano?

Il Messina Street Food Fest 2026 ha pensato alle esigenze di tutti e propone anche delle varianti per i celiaci, gli intolleranti al lattosio e i vegetariani.

I celiaci che vogliono gustare un panino con braciole di carne possono recarsi alla casetta del gusto Celiakì con 6 token. I vegetariani posso recarsi alla casetta di Vepag dove, sempre con 6 token, possono gustare il Takopì nella variante mortadella e vegetariano.

Ma per i vegetariani c’è anche la proposta dello Chef Stellato Giuseppe Raciti. Nella sua casetta sarà possibile gustare un Iris salato al pistacchio (6 token).

Arrivati a questo punto, non rimane che scoprire dove si possono acquistare i token per il Messina Street Food Fest 2026, in anteprima per evitare file.

I token saranno in prevendita da giovedì 8 ottobre nei seguenti punti vendita:

Nord : Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri);

: Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri); Centro : Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23;

: Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23; Sud: Prodotti tipici Campanella, via Nazionale 247 Mili Marina – Pasticceria Salvà, via nazionale 313 Mili Marina.

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