Elezioni, Siracusano (FI): «Messina importante per il centrodestra, Ponte sullo Stretto strategico»

La deputata messinese uscente e candidata alle elezioni politiche con Forza Italia, Matilde Siracusano, commenta la visita di Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Messina: «Rappresenta plasticamente l’importanza che la nostra coalizione riserva alla città dello Stretto e al Sud in generale». Parla poi di risanamento e Zona Falcata e, naturalmente, Ponte sullo Stretto.

Avviata la campagna elettorale in Sicilia con la doppia visita – in contemporanea, ma in due luoghi diversi – dei leader di Fratelli d’Italia e della Lega a Messina, la deputata messinese, Matilde Siracusano rilancia la propria candidatura al Camera dei Deputati con Forza Italia e riprende il tema degli investimenti nelle infrastrutture.

«La presenza a Messina di due leader nazionali del centrodestra – scrive in una nota –, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini della Lega, rappresenta plasticamente l’importanza che la nostra coalizione riserva alla città dello Stretto e al Sud in generale. È per me un onore poter rappresentare la nostra area politica nel collegio uninominale di Messina e di parte della sua provincia. Un territorio splendido, ricco di potenzialità, pronto a svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni anche grazie ad un governo che saprà dare risposte adeguate alle domande che arrivano dai cittadini».

«In questa legislatura – aggiunge – il centrodestra e Forza Italia hanno fatto tantissimo per Messina, e la storica norma per il risanamento delle baraccopoli, arrivata dopo decenni di annunci a vuoto, è per noi motivo di vanto e di grande orgoglio, così come l’avviato percorso per il recupero della Zona Falcata».

«Continueremo su questa strada – conclude – , impegnandoci per attrarre in Sicilia investimenti e lavoro. E il primo volano per raggiungere questi obiettivi saranno le infrastrutture, con in testa il Ponte sullo Stretto, un’opera per noi strategica e non più rinviabile. Gli altri chiacchierano, noi preferiamo i fatti. Gli italiani e i siciliani lo sanno e sapranno ben scegliere il prossimo 25 settembre».

(2)