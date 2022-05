Elezioni, Debora Serracchiani e Francesco Boccia a Messina per sostenere Franco De Domenico

Si aprirà ufficialmente venerdì 6 maggio la campagna elettorale di Franco De Domenico. In vista delle prossime elezioni amministrative, visita a Messina della capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, e dell’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che interverranno a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra. Intanto, De Domenico prosegue il suo tour dei villaggi.

Mentre Gino Sturniolo e Maurizio Croce presentano gli assessori designati e Federico Basile continua a illustrare i nomi delle numerose liste a sostegno della sua candidatura, l’aspirante sindaco del centrosinistra prosegue il suo tour dei villaggi. Dopo essere stato a Ganzirri per incontrare la ASD Canottieri Peloro, di ritorno (con 13 medaglie) da Sabaudia, Franco De Domenico ha incontrato i cittadini di Pistunina, Villaggio Cep, Contesse e Minissale per discutere dei problemi del territorio: «Perché l’azione amministrativa sia efficace – afferma – non può rimanere distante dai cittadini e avere una conoscenza di quel che accade solo dal Palazzo».

Ma da venerdì 6 maggio la campagna elettorale entrerà nel vivo. L’appuntamento è fissato alle ore 18.00 al Cinema Lux di Messina, per un evento cui presenzieranno la capogruppo del Partito democratico, Debora Serracchiani e l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Presente anche il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo. Sempre il 6 maggio, ma di mattina, alle 10.00 alla Libreria Mondadori, invece, la presentazione della lista di Gino Sturniolo per le elezioni amministrative 2022.

(19)