Elezioni amministrative, presentata la lista “Amo Messina” a sostegno di Federico Basile

Prosegue la presentazione delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Messina di Federico Basile in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 aprile, è stato il turno della lista “Amo Messina”, che si aggiunge alle altre otto sigle in campo per l’ex direttore generale del Comune di Messina (Basile Sindaco di Messina, Con De Luca per Basile Sindaco, Senza Se E Senza Ma, Orgoglio Messinese, Mai Più Baracche, Insieme Per Il Lavoro Clara Croce, Gli Amici di Federico e Prima L’Italia).

«Amo Messina – ha detto Basile – è una dichiarazione d’amore nei confronti della città. Il nostro amore per Messina si è tradotto nel lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che ci ha portati ad ottenere importanti risultati. Stamattina Messina si è svegliata con la consapevolezza di poter contare su 104 milioni di euro dei fondi Pnrr. Risorse che consentiranno alla città di crescere. Andiamo avanti, ha aggiunto Basile, sicuri di poter contare su una squadra che crede fortemente in noi e nel nostro progetto».

A comporre la lista Amo Messina saranno «volti noti della città, conosciuti in diversi ambiti professionali ed imprenditoriali», in particolare giovani. Spicca infatti la candidatura al Consiglio Comunale di Bungay John, da poco diplomatosi col massimo dei voti al Liceo Maurolico (di cui è stato anche direttore del giornale d’Istituto, Koinè) e il più giovane di tutte le liste a sostegno di Federico Basile. Il vero nome di peso è però quello di Silvano Arbuse, storico esponente della destra messinese.

Elezioni amministrative, tutti i nomi dei candidati con la lista “Amo Messina”

Di seguito tutti i candidati della lista “Amo Messina” a sostegno di Federico Basile sindaco di Messina alle prossime elezioni amministrative:

Silvano Arbuse;

Sonia Arena;

Gaspare Bertino;

Davide Bonazinga;

John Bungay;

Tindara Caprì;

Graziella Costa;

Stefania Cucinotta;

Domenico Currò;

Salvatore D’Amico;

Giusy D’Arrigo;

Alessia De Francesco;

Valentina Duca;

Andrea Faraone;

Nicola Germanà;

Carla Grillo;

Vincenzo La Cava;

Roberta Lo Presti;

Fortunata Nadia Magazù;

Francesco Mammoliti;

Domenica Mangano;

Carmelo Micari;

Martina Millo;

Concetta detta Ketty Minutoli;

Antonio Mirci;

Antonio Panebianco;

Marcello Parnasso;

Salvatore Pettinato;

Giorgio Pidalà;

Maria detta Mary Rey Restuccia;

Salvatore Ruello;

Giuseppe Turiano.

