QS Ranking 2023, l’Università di Messina tra le prime 400 al mondo per Medicina

L’Università degli Studi di Messina (UniMe) conferma la sua posiziona tra le prime 400 del mondo per Medicina nella classifica Qs Ranking 2023. È tra le prime 500, invece, per quel che riguarda le discipline mediche in generale (Life Sciences & Medicine). Soddisfatto, il rettore Salvatore Cuzzocrea: «Si aggiunge un altro importante tassello che permette al nostro Ateneo di raggiungere una sempre maggiore visibilità internazionale».

Qs World University Rankings è una classifica pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds. È una delle più note classifiche universitarie con la Academic Ranking of World Universities e al Times Higher Education World University Rankings. Già dal 2022 l’Università di Messina è tra le prime 400 (fascia 351-400) per Medicina; mentre, per quel che riguarda gli altri settori, UniMe si posiziona per la prima volta nell’ambito di Physics & Astronomy, per cui entra nella fascia 601-620. Si consolidano, inoltre, i risultati dei precedenti anni nella QS Ranking per Scienze Biologiche (fascia 601-640 al mondo) e per la macroarea delle scienze naturali, dove si mantiene nella fascia 551-600 per Chimica.

A commentare, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea: «Registriamo con grande soddisfazione – afferma – un ulteriore piazzamento di UniMe nel prestigioso ranking stilato da QS. Si aggiunge quindi un altro importante tassello che permette al nostro Ateneo di raggiungere una sempre maggiore visibilità internazionale e come sempre non posso fare a meno di ringraziare tutta la Comunità accademica che sta centrando, di anno in anno, obiettivi sempre più importanti».

La classifica completa e maggiori dettagli a questo link.

