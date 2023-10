UniMeGames, al via la manifestazione sportiva dell’Ateneo di Messina

Alla Cittadella sportiva universitaria, la sfilata delle squadre dei 12 Dipartimenti ha inaugurato la seconda edizione di “UniMeGames“: manifestazione sportiva interdipartimentale, organizzata dall’Ateneo di Messina, in collaborazione e su proposta dell’Incubatore di Idee “Crescendo“.

«La Cittadella sportiva – ha detto il Prorettore, Antonino Germanà – torna ad ospitare i giochi interdipartimentali nel segno dell’accoglienza e dell’inclusività. L’evento rappresenta un bellissimo momento di aggregazione al quale gli studenti stranieri partecipano con grande entusiasmo. I ragazzi e le ragazze dell’Università di Messina, ad oggi, provengono da oltre 70 Paesi e sono molto felice del fatto che iniziative come questa odierna possano contribuire ad unirli ancora di più».

Gli UniMeGames proseguiranno fino a domenica 8 ottobre.

Al via gli UniMeGames

Agli sport giocati durante la prima edizione, cioè il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto e il tennis, si aggiunge quest’anno anche una gara podistica a staffetta il cui percorso sarà delineato all’interno della Cittadella. «All’interno dei Giochi – ha aggiunto la prof.ssa Graziella Scandurra – si svolgerà anche il progetto “Try disability” che mira a sensibilizzare i ragazzi nei confronti della disabilità. Sono stati introdotti premi speciali che metteranno in risalto i temi della cultura, dell’inclusione e dell’internazionalizzazione».

«Desidero invitare tutti gli studenti universitari e i loro amici – ha detto Luca Famà di “Crescendo” – a partecipare sia come atleti che come spettatori per supportare i loro colleghi in queste tre intense giornate. Tutti potranno divertirsi anche senza partecipare agli UniMeGames nel segno del fair play».

Nel corso della manifestazione si svolgeranno anche delle partite a calcio balilla paralimpico, con una rappresentanza di giocatori professionisti della Mediterranea Eventi, presso la zona antistante alla palestra polivalente e sitting volley e basket in carrozzina, con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico. Attivata una convenzione con Atm Spa per garantire, anche domenica 8 ottobre, il servizio navetta Museo / Cittadella Universitaria e ritorno agli studenti che vorranno assistere ai giochi.

(67)