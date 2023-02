Messina, l’Università acquisirà l’ex Hotel Liberty. Cuzzocrea: «Finanziamento da 4 milioni di euro»

L’Università degli Studi di Messina acquisirà l’ex Hotel Liberty per trasformarlo in uno Student Hotel, il primo nella città dello Stretto, grazie a un finanziamento di 4 milioni e 80 mila euro. Ad annunciarlo, il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, a margine dell’inaugurazione delle nuove aule multimediali presso l’Aulario di via Pietro Castelli.

Nuove aule, l’ex Hotel Riviera pronto a gennaio 2024, la parte bassa del Museo dell‘ex Banca d’Italia inaugurata entro luglio: questi alcuni dei traguardi elencati dal Rettore Salvatore Cuzzocrea, ieri, in occasione dell’inaugurazione delle nuove aule che, oltre che in via Pietro Castelli, saranno a disposizione degli studenti presso il Polo Papardo, il Polo Annunziata, i locali del CIAM, nei Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche e Giuridiche e in Via Bivona. Oltre ai progetti già in corso e ormai noti, però, c’è anche una novità: l’acquisizione dell’ex Hotel Liberty.

«Siamo stati destinatari – ha spiegato Cuzzocrea – di un finanziamento di altri 4 milioni di euro e 80mila euro che comporterà l’acquisizione, per il momento in locazione, ma stiamo valutando anche l’acquisto, dell’ex Hotel Liberty in modo tale che anche quello diventi una seconda residenza per gli studenti. Sono arrivato che c’erano zero residenze, termino il mio mandato con almeno 200 posti letto da assegnare e l’Hotel Luberty sarà il primo student hotel della città di Messina».

