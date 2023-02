Messina, inaugurate le nuove aule multimediali UniME: oltre 800 postazioni – FOTO

Oltre 800 postazioni sia fisse che mobili, disponibili anche per i test d’ingresso, dislocate tra i poli dell’Università degli studi di Messina. Oggi l’inaugurazione all’Aulario di via Pietro Castelli delle nuove Aule Multimediali targate UniME.

A “tagliare il nastro”, per così dire, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea: «Abbiamo voluto riammodernare il nostro parco Aule – ha affermato, l’abbiamo fatto anche con il Policlinico. I ragazzi oggi hanno ricevuto uno spazio importante per fare i talk, le prove OFA. Parte delle Aule serviranno anche per i test d’ingresso. L’Università continua a guardare ai ragazzi. Non posso che dire grazie alla Direzione Appalti, al CIAM e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di queste Aule e la loro messa a sistema. Fin dal mio insediamento siamo riusciti ad ottenere circa 300 milioni, fondi che abbiamo investito e che in 5 anni ci hanno permesso di raggiungere tanti obiettivi».

Le nuove aule, che comprendono che comprendono laboratori linguistici ed informatici, sono a disposizione presso l’Aulario di via Pietro Castelli, il Polo Papardo (Ingegneria e Scienze), il Polo Annunziata (Scienze Veterinarie), i locali del CIAM, nei Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche e Giuridiche e in Via Bivona, sono dotate di computer, postazioni per persone con disabilità e di tutti gli strumenti utili per gli studenti.

Loading... ×

In cantiere però, c’è anche tanto altro: «A breve inaugureremo il nuovo plesso a Scienze – ha annunciato Cuzzocrea. È stato completato il parcheggio di Scienze con accesso dalla Panoramica. Entro luglio dovremmo riuscire a inaugurare la parte bassa del Museo all’ex Banca d’Italia. Poi andiamo avanti col nuovo ospedale veterinario, col nuovo DICAM. È un’Università che cambia molto».

(50)