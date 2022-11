Tutto Eventi: per sapere cosa c’è da fare a Messina nel weekend

Mostre, appuntamenti al cinema con registi e attori, nuovi spettacoli teatrali e almeno tre serate danzanti: è tornato “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero che ogni venerdì raccoglie per voi tutte (o quasi) le cose da fare a Messina durante il weekend. Tra gli eventi che vi consigliamo di seguire ci sono sicuramente quelli proposti dal Giardino di Luce, a Piazza Casa Pia: un luogo accogliente che tra le altre cose organizza laboratori e spettacoli, dedicati ai piccoli e alle loro famiglie. Venerdì 11 novembre, per esempio, ci sarà la “Lanternata” con canti, racconti e passeggiate a lume di lanterna in occasione della Festa di San Martino. Il secondo evento che vi suggeriamo per questo secondo fine settimana di novembre è Mind The Gap, che ogni venerdì vi fa ballare come se non esistesse un’alba. Per questo weekend arriva direttamente da Berlino: Stephanie Sykes.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi torna il mercatino del vinile alla libreria Colapesce, si inaugurano tre nuove mostre, tra cui quella di Simone Caliò alla galleria COCCO Arte Contemporanea, c’è un nuovo laboratorio di scrittura organizzato alla Biblioteca Comunale di Messina, curato da Terremoti di Carta e condotto da Luigi La Rosa e poi tante sagre per godersi il freddo che finalmente è arrivato. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2022:

Concerti

venerdì 11, alle 19, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Trascrivere le Americhe”, con il Lost Lasting Sax Quartet ;

per l’ : “Trascrivere le Americhe”, con il ; venerdì 11, alle 22, al Perditempo di Barcellona: La Stanza della Nonna in concerto;

di Barcellona: in concerto; venerdì 11, alle 22, al Sottosopra di Giardini Naxos: The Manucci strings trio in concerto;

di Giardini Naxos: in concerto; sabato 12, alle 18, al Palacultura per l’Associazione Musicale Bellini: “La sonata di Vinteuil – Da Proust a Franck” con il Quartetto Nous ;

per l’Associazione Musicale Bellini: “La sonata di Vinteuil – Da Proust a Franck” con il ; domenica 13, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : “Omaggio a Mario Castelnuovo Tedesco” con il coro del Conservatorio Corelli di Messina , dirige il Maestro Michele Amoroso ;

: “Omaggio a Mario Castelnuovo Tedesco” con il , dirige il Maestro ; domenica 13, alle 18, al Piccolo Teatro Petrolini di Barcellona, per la rassegna Sentieri Sonori: “Inferno – In viaggio con Dante”, musiche dei Fracargio. Lettura di William Caruso. A questo link per i biglietti.

Libri e Laboratori

sabato 12, alle 09, alla Biblioteca comunale di Messina : “Il romanzo biografico – Stage di Scrittura Raymond Carver” condotto da Luigi La Rosa , a cura dell’Associazione Terremoti di Carta. A questo link per iscriversi;

: “Il romanzo biografico – Stage di Scrittura Raymond Carver” , a cura dell’Associazione Terremoti di Carta. A questo link per iscriversi; sabato 12, alle 16:30, alla Mondadori di Milazzo : Jennifer Jenny Puddu incontra il pubblico e firma le copie del libro “Occhio agli hacker – Ritorno alla Roblox” (De Agostini, 2022);

: e firma le copie del libro “Occhio agli hacker – Ritorno alla Roblox” (De Agostini, 2022); domenica 13, alle 16:30, alla Biblioteca comunale di Patti: “Tè con l’autore”, incontro con la scrittrice Simona Lo Iacono che racconta il suo ultimo libro “Il mistero di Anna” (Neri Pozza, 2022). Dialoga con l’autrice Rita Bongiovanni, letture a cura di Irene Re.

Teatro

venerdì 11, dalle 16:30, al Giardino di Luce di Piazza Casa Pia : “Lanternata”, canti, racconti e passeggiate a lume di lanterna. A questo link per prenotare;

: “Lanternata”, canti, racconti e passeggiate a lume di lanterna. A questo link per prenotare; venerdì 11, alle 17:30, e in replica sabato 12, alle 21, al Teatro Annibale per la rassegna Espressione Teatro: “Jackie” con Romina Mondello , per la regia di Emilio Russo ;

per la rassegna Espressione Teatro: “Jackie” con , per la regia di ; venerdì 11, alle 21, nell’ Aula Magna del Papardo , e in replica domenica 13, alle 18:30, al Teatro Annibale , per la rassegna NutrimentInPeriferia: “Ma sì…dai – Analisi antropologica sul fallimento dell’animale maschio” di e con Maurizio Marchetti e Tony Canto . A questo link per prenotare;

, e in replica domenica 13, alle 18:30, al , per la rassegna NutrimentInPeriferia: “Ma sì…dai – Analisi antropologica sul fallimento dell’animale maschio” di e con e . A questo link per prenotare; sabato 12, alle 21, al Teatro dei 3 Mestieri, per la rassegna EPIC: “La maledizione del sud” di e con Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea. Musica eseguita dal vivo da Fabio Tropea. Produzione Teatrop.

Cinema

venerdì 11, alle 20:30, al Multisala Apollo: “I racconti della domenica” di Giovanni Virgilio. Insieme alla proiezione del film previsto anche un incontro con il regista, gli attori Nino Frassica e Stella Egitto, e la sceneggiatrice Manuela Gurgone.

Serate danzanti

venerdì 11, dalle 21, al Retronouveau : Mind The Gap, dj set Re Birth – special guest Stephanie Sykes (Fullpanda / 47). A questo link per i biglietti;

: Mind The Gap, – (Fullpanda / 47). A questo link per i biglietti; sabato 12, alle 23, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca , OMD presenta: Club XXX, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix e Anto Cz . A questo link per i biglietti;

, presenta: Club XXX, , e . A questo link per i biglietti; domenica 13, alle 19, al Circolo delle Lucertole di Barcellona: “Immagini per un orecchio” dj set a cura di Marco Sindoni.

Mostre

sabato 12, alle 17, alla Foro G Gallery : vernissage di “Once upone a TIME”, mostra fotografica di Valeria Alibrandi e Francesca Bruno , a cura di Roberta Guarnera . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 dicembre 2022;

: vernissage di “Once upone a TIME”, e , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 dicembre 2022; sabato 12, alle 18, alla Galleria Arte Cavour : vernissage di “I miei viaggi – Fotografando il mondo” mostra di Daniele Passaro , a cura di Paolo Accordino e Maurizio Gemelli . L’esposizione sarà visitabile fino al 26 novembre 2022;

: vernissage di “I miei viaggi – Fotografando il mondo” , a cura di e . L’esposizione sarà visitabile fino al 26 novembre 2022; sabato 12, alle 18, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea : vernissage di “#MeMare”, mostra di Simone Caliò , a cura di Laura Faranda . L’esposizione sarà visitabile fino al 10 dicembre 2022;

: vernissage di “#MeMare”, , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 10 dicembre 2022; prosegue fino al 17 novembre, alla galleria Spazioquattro : “Sabbia Niuria”, mostra di Enzo Currò ;

: “Sabbia Niuria”, ; prosegue fino al 18 novembre, alla libreria Mondadori : “Quello che resta”, mostra di Laura Martines , a cura di Mariateresa Zagone ;

: “Quello che resta”, , a cura di ; prosegue fino al 18 novembre, alla galleria Spazio Macos: “Stays – Artisti in permanenza”, collettiva a cura di Mamy Costa.

Relax e Natura

venerdì 11, dalle 15, a Gesso : “A San Martinu ogni mustu è vinu”, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici a cura di Discover Messina . A questo link per prenotare;

: “A San Martinu ogni mustu è vinu”, a cura di . A questo link per prenotare; sabato 12, alle 21, a San Martino di Spadafora : dodicesima edizione della sagra “Sapori e Tradizioni”;

: dodicesima edizione della “Sapori e Tradizioni”; domenica 13, dalle 09:30, a Forte San Jachiddu : “Piccoli escursionisti crescono”, giochi e attività di educazione ambientale , a cura di Simetite Escursioni e Sikeliatrek Sicily . A questo link per prenotare;

: “Piccoli escursionisti crescono”, , a cura di e . A questo link per prenotare; domenica 13, dalle 10:45, a Mandanici : passeggiata e pranzo , a cura di Sharing Sicily . A questo link per prenotare;

: , a cura di . A questo link per prenotare; domenica 13, dalle 11, a San Piero Patti: “Schiticchio d’Autunno”, degustazioni di prodotti tipici.

Giornate speciali

sabato 12 e domenica 13, in via Circuito a Torre Faro : “DipingiAmo le Panchine” , a cura di PuliAmo Messina;

: “DipingiAmo le Panchine” , a cura di PuliAmo Messina; fino a domenica 13, a Piazza Cairoli : la terza edizione di Chocomoments . A questo link per maggiori informazioni;

: la terza edizione di . A questo link per maggiori informazioni; domenica 13, dalle 08:30, con partenza da Don Minico: “Plogging – Sentiero dei Vespri”, a cura dell’ Associazione ARB . A questo link per avere maggiori informazioni;

. A questo link per avere maggiori informazioni; domenica 13, dalle 10, alla libreria Colapesce: viva vinile, mercatino del vinile di Colapesce e Best Price Rec.

Per iniziare bene la settimana

lunedì 14, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “Un altro mondo” diretto da Stéphane Brizé. Previste tre proiezioni a partire dalle 16:30.

(11)