Messina, alla Galleria d’Arte Cavour si viaggia con gli scatti di Daniele Passaro

Sabato 12 novembre, alle 18 alla Galleria d’Arte Cavour di Messina, si inaugura “I miei viaggi – Fotografando il mondo”, mostra dell’avvocato e fotografo Daniele Passaro che ci guiderà, attraverso paesaggi e ritratti, in cinque Paesi diversi: Cuba, Nepal, Islanda, la pianura del Serengeti in Tanzania e New York.

«Ciascun luogo – dice Daniele Passaro – è raccontato attraverso otto immagini fotografiche che definiscono un tour virtuale intorno al mondo. Le fotografie in mostra sono piccoli frammenti di realtà; suggestioni che vogliono offrire un assaggio delle emozioni che quelle esperienze e quei paesaggi, naturali e umani, mi hanno suscitato e che possono ispirare ciascuno di noi».

In mostra alla Galleria d’Arte Cavour di Messina

Avvocato e fotografo, Daniele Passaro ha sperimentato nel corso degli anni tecniche e generi; dal ritratto alla fotografia aerea, arrivando ai reportage di viaggio. «Credo che viaggiare – dice Passaro – sia una delle più belle esperienze che si possano fare. Il mondo è un gigantesco contenitore di storie, di luoghi, di suoni di colori e di persone che sono in grado di farci innamorare; questo immenso contenitore aspetta solo di essere aperto da chi viaggia. Io ho avuto la fortuna di viaggiare con la macchina fotografica al collo, e ho avuto la possibilità e il privilegio di fermare il fluire di tutto questo fotografandone alcuni frammenti».

La mostra è curata da Paolo Accordino e Maurizio Gemelli della Galleria d’Arte Cavour; al vernissage interviene il prof. Francesco Mento. L’esposizione sarà visitabile fino al 26 novembre 2022, tutti i giorni dalle 17 alle 20.

