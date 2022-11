Puli-AMO Messina al lavoro per le panchine di via Circuito: via alla “fase 1” del restauro – FOTO

Pioggia e vento non fermano Puli-AMO Messina, in missione oggi a Torre Faro per rimettere in sesto le panchine del lungomare di via Circuito e restituirle alla città ancora più belle di prima. Insieme ai volontari, infatti, lavoreranno anche 12 artisti, che doneranno colore, originalità e vitalità alle altrimenti “grigie” sedute in riva al mare, con un vero e proprio intervento di riqualificazione artistica. Siamo passati a curiosare e fare qualche foto.

L’evento si chiama “Restauri-AMO Le Panchine Di Via Circuito” e ve ne avevamo già parlato al momento del lancio da parte di Puli-AMO Messina, Associazione No-profit che si occupa di curare la città con interventi di pulizia collettiva, ma anche restauro, quando necessario, riqualificazione urbana e promozione culturale. I volontari, oggi, domenica 6 novembre, si sono rimboccati le maniche e stanno pian piano provvedendo al restauro delle sedute.

Gli interventi sono iniziati oggi, domenica 6 novembre, e proseguiranno nelle prossime settimane. La prima fase, ci spiega il presidente di Puli-AMO Messina, Christian Mangano, vede i volontari impegnati a scartavetrare le doghe delle panchine e passare la vernice antiruggine. Successivamente si provvederà a sostituire le doghe (in alcuni casi si è già cominciato, ndr). Terminati questi lavori, scenderanno in campo gli artisti che hanno deciso di prestare il proprio talento alla riqualificazione del lungomare di via Circuito. Se passate dal lungomare, infatti, potete vedere i loro nomi segnati sulle panchina di cui si occuperanno.

Fatto curioso, questo pomeriggio, mentre i volontari lavoravano alle panchine, è arrivata la Polizia di Stato, allertata da un cittadino preoccupato per quello che stavano facendo. «Una cosa positiva, in realtà – hanno commentato da Puli-AMO Messina –, significa che quando la gente vede un potenziale comportamento scorretto lo segnala». I volontari hanno quindi mostrato l’autorizzazione e sono andati avanti con il lavoro.

Gli artisti messinesi che parteciperanno sono: Alessia Borgia, Alphatelescopii, Carlotta Ingemi, Elvira Bordonaro, Grazia D’Arrigo, Giada Morelli, Giorgia Minisi, Valentina Ragno e Ilignu, Lelio Bonaccorso, Lucia Florio e NessuNettuno.

Restauro delle panchine di via Circuito: galleria foto

+7

Loading... ×

Per vedere com’erano prima alcune delle panchine è possibile vedere questo articolo.

(57)