Puli-AMO Messina e 11 artisti rimettono a nuovo le panchine sul lungomare di via Circuito

Rimettere in sesto e rendere più belle le panchine rovinate o danneggiate presenti in via Circuito, a Torre Faro: questo l’obiettivo della prossima iniziativa di riqualificazione artistica di Puli-AMO Messina. L’associazione di volontari ha chiamato infatti a raccolta 11 artisti messinesi che, insieme a loro, si adopereranno per rendere più bello il lungomare. All’appuntamento sono invitati a partecipare tutti i cittadini che abbiano voglia di donare un po’ di tempo alla propria città.

Ripartono gli eventi di riqualificazione artistica organizzati in città da Puli-AMO Messina. Il primo incontro si terrà domenica 6 novembre, dalle ore 10.00, sul lungomare di via Circuito. L’obiettivo sarà quello di “restaurare” le panchine, sostituendo le doghe danneggiate o mancanti, scartavetrando gli elementi in legno e ghisa e passando vernici protettive antiruggine. A rendere più “artistica” l’operazione ci penseranno 11 artisti messinesi che daranno il loro contributo.

Come partecipare

Loading... ×

L’appuntamento è fissato per domenica 6 novembre alle ore 10.00 sul lungomare di via Circuito, accanto al “Bellavista”. A questo link è possibile vedere la posizione e la strada per raggiungere il punto d’incontro.

Cosa portare?

Guanti in lattice;

Guanti da giardiniere;

Sacchi grandi (non quelli neri);

Carta Vetrata;

Pennelli.

«Grazie – scrive Puli-AMO Messina sulla propria pagina Facebook – fin da ora a tutti i volontari che decideranno di donare qualche ora del proprio tempo per rendere più bella la nostra città!». Maggiori informazioni a questo link.

(45)