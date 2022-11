Chocomoments 2022, l’autunno a Messina si fa dolce: torna la festa del cioccolato

Al latte, fondente, aromatizzato, a Messina torna Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale. L’appuntamento è fissato dal 10 al 13 novembre 2022 a piazza Cairoli con espositori provenienti da tutta Italia, momenti dedicati ai più piccoli e, naturalmente, tanto tanto cioccolato.

Dopo lo Street Food Fest di ottobre 2022, piazza Cairoli torna ad essere il centro del gusto con il ritorno di Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, giunta ormai alla sua terza edizione messinese. Tra praline, creme spalmabili, liquori, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, i maestri cioccolatieri saranno in piazza con gli stand aperti da giovedì 10 a domenica 13 novembre, nei seguenti orari:

giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 novembre dalle 10.00 alle 23.30;

dalle 10.00 alle 23.30; domenica 13 novembre dalle 10.00 alle 20.00

A breve sarà reso pubblico il programma completo di Chocomoments Messina 2022, ma intanto una piccola anticipazione. Anche quest’anno, ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli. Dalle 15.30 alle 17.30 sarà aperto ChocoBaby con i laboratori per bambini, della durata di 15 minuti, al costo di 7 euro. Le attrezzature saranno fornite sul momento, non è necessaria la prenotazione. Inoltre, sono previsti laboratori anche per adulti e cooking show.

Maggiori informazioni su Chocomoments Messina 2022 a questo link, sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Pronti all’evento? Ricordate che il cioccolato fa bene all’umore, perché contiene il triptofano, un amminoacido che aumenta il livello di serotonina, l’ormone del buon umore. Basta quindi un pezzettino di cioccolato per ritrovare il sorriso.

