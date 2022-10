Cala il sipario sul Messina Street Food Fest: l’edizione 2022 raccontata in 30 FOTO

Quattro giorni di buon cibo, musica e divertimento: si chiude l’edizione 2022 del Messina Street Food Fest che, fino a ieri sera, ha animato le giornate e serate di piazza Cairoli. Vincitore assoluto il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi. Rivediamo alcune foto della kermesse dedicata al cibo da strada più amata dai messinesi, i volti e i sapori di questa quarta edizione.

Mentre a piazza Cairoli cominciano le operazioni per lo smontaggio del villaggio del gusto, della tendostruttura dello Street Fish, dove si sono svolti gli show cooking, e del palco su cui si sono esibiti dj e musicisti; è il momento giusto per tracciare un bilancio della manifestazione tanto attesa dai messinesi, e non solo. Tornato nella città di Messina dopo lo stop di tre anni imposto da covid-19, lo Street Food Festival si è subito presentato come un successo. Dalle tante presenze delle prime serate, nonostante il tempo incerto al boom di presenze del sabato, in tanti che sono scesi in piazza tra sabato e domenica. Ieri il gran finale, le premiazioni, tra cui quella al piatto più gradito dai messinesi; il panino con la porchetta al suono nero dei Nebrodi. A portarlo a piazza Cairoli “Il vecchio carro”, che ha vinto una crociera MSC.

Ma bando alle ciance, ecco il racconto fotografico dello Street Food Fest 2022.

+28

Loading... ×

(128)