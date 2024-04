Renato Zero in concerto a Messina: il prossimo 6 novembre al PalaRescifina

Nel corso della puntata di domenica 21 aprile di Che tempo che fa di Fabio Fazio, l’artista più rivoluzionario e libero della musica italiana Renato Zero ha annunciato che Messina sarà una delle tappe della sua nuova avventura live “Autoritratto – I Concerti – Evento 2024″. Messina lo vedrà protagonista in concerto al PalaRescifina il prossimo 6 novembre.

Messina: con Renato Zero e altri sempre più Città della Musica e degli Eventi

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato:«le grandi notizie si susseguono, Renato Zero si esibirà a Messina al PalaRescifina il prossimo 6 novembre. Sono trascorsi soltanto pochi giorni dall’annuncio di Marracash in concerto per l’estate messinese 2025, e continuiamo a programmare impegnandoci per offrire alla cittadinanza e al pubblico affezionato ai propri idoli provenienti da ogni parte, momenti di spettacolo e di divertimento nell’ottica di favorire l’aggregazione, l’inclusione e la crescita sociale».

L’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro ha aggiunto:«i concerti sono gli eventi più rappresentativi di riscatto sociale che richiedono un intenso lavoro da parte delle amministrazioni locali. Su questo fronte stiamo dimostrando il massimo impegno e certamente siamo lieti di aprire le porte del PalaRescifina al geniale cantautore romano per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua lunga e considerevole carriera musicale».

Basile e Finocchiaro hanno concluso:«sarà un grande evento di musica e occasione di indotto economico e turistico per Messina sempre più Città della Musica e degli Eventi».

