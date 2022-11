Espressione Teatro Messina 2022: gli spettacoli all’Annibale Di Francia

Al Teatro Annibale Di Francia di Messina torna la prosa con “Espressione Teatro 2022”, rassegna teatrale diretta da Pietro Barbaro. Si tratta di uno dei cartelloni più seguiti dal pubblico messinese, per la capacità di mischiare linguaggi diversi e proporre agli spettatori un teatro variegato.

Ci sono i classici siciliani come “I Vicerè” e “Il giorno della civetta”, gli adattamenti moderni degli eroi shakespeariano come “Hamlet” con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, ma anche le black stories musicali come “Ci stanno rubando la nostra canzone” con Veronica Pivetti e le nuove produzioni come “Bufalino 100. Un’estate felice” (in foto). Si comincia venerdì 11 novembre 2022 con “Jackie” per la regia di Gisella Calì, sul palco Romina Mondello.

Espressione Teatro Messina 2022

Qui tutto il programma della nuova edizione di Espressione Teatro 2022-2023:

11 e 12 novembre 2022: “ Jackie ” regia di Gisella Calì, con Romina Mondello;

” regia di Gisella Calì, con Romina Mondello; 25 e 26 novembre 2022: “ Hamlet ” di E. Jelinek, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, regia di Emilio Russo;

” di E. Jelinek, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, regia di Emilio Russo; 10 e 11 dicembre 2022: “ L’Oreste ” di F. Niccolini, con Claudio Casadio, regia di Giuseppe Marini;

” di F. Niccolini, con Claudio Casadio, regia di Giuseppe Marini; 22 dicembre 2022: “ I Vicerè ” di Federico De Roberto, con Pippo Pattavina, regia di Guglielmo Ferro;

” di Federico De Roberto, con Pippo Pattavina, regia di Guglielmo Ferro; 14 e 15 gennaio 2023: “ Bufalino 100. Un’estate felice ” regia di Giampaolo Romania, con la compagnia Spazio Naselli Comiso;

” regia di Giampaolo Romania, con la compagnia Spazio Naselli Comiso; 25 e 25 febbraio 2023: “ Il giorno della civetta ” di Leonardo Sciascia, con Salvo ed Eduardo Saitta, regia di Antonello Capodici;

” di Leonardo Sciascia, con Salvo ed Eduardo Saitta, regia di Antonello Capodici; 29 e 30 marzo 2023: “ Stanno sparando sulla nostra canzone ” di G. Gira e A. Nidi, con Veronica Pivetti, regia di Giovanna Gira e Walter Maramor;

” di G. Gira e A. Nidi, con Veronica Pivetti, regia di Giovanna Gira e Walter Maramor; 27 e 28 maggio 2023: “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, con Enrico Gaurneri, regia di Antonello Capodici.

