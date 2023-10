Tutto Eventi: cosa fare a Messina nell’ultimo weekend di ottobre

Salutiamo l’ultimo weekend di questo mese travestito da agosto: ottobre è finito e anche la settimana, quindi è tempo di “Tutto Eventi“, che seleziona gli appuntamenti e le cose da fare a Messina durante il tempo libero. Tra gli eventi imperdibili segnaliamo l’inaugurazione, alla Galleria d’Arte Vega, di “Felice Canonico – Opere scelte – dal 1945 al 1990“: mostra antologica di uno dei maestri più interessanti della città.

L’anno scorso si celebravano i cento anni dalla nascita di Felice Canonico e ci piace ricordare le parole del nipote Salvatore D’Arrigo. «Più di una volta Feliciuzzo si era fermato davanti al negozio del cartolaio e schiacciando il naso sulla vetrina espositiva rimaneva incantato guardando le scatole di tubetti colorati. Ancora non sapeva che sarebbero stati quelli i ferri del suo mestiere. Così a partire dai 12 anni, mentre portava avanti i suoi studi scolastici, nel pomeriggio faceva l’apprendista nel laboratorio di un mastro puparo aiutandolo a disegnare le scenografie su grandi cartoni che avrebbero fatto da sfondo alle scaramucce fra Orlando e Rinaldo.

Felice era profondo conoscitore dell’arte popolare siciliana e quando, nei primi anni ’50, già noto in città come grafico pubblicitario e pittore, venne ingaggiato dall’Ente Fiera di Messina come consulente per l’allestimento di una mostra internazionale sull’artigianato, fra le varie soluzioni decorative progettò una particolare installazione a parete per la quale commissionò ad un mastro carraio catanese quattro grandi ruote di carretto siciliano, finemente intarsiate e decorate.

Ogni ruota aveva dodici raggi su ognuno dei quali al centro sporgeva il busto in risalto di un paladino con tanto di elmo piumato. Il compenso pattuito comprendeva anche una delle quattro ruote che diventò una presenza fissa nel suo studio di pittore a Messina; poi nel 1958 la ruota seguì Felice nel suo nuovo studio di Milano dove rimase fino al 1986, anno nel quale mi venne regalata quando mi sposai. Ancora oggi occupa un posto d’onore nel mio salone, accanto ad un braille». La mostra su Felice Canonico verrà inaugurata stasera, alle 19.00, e sarà visitabile fino al 17 novembre.

Tutto Eventi: l’ultimo weekend di ottobre

E poi i festeggiamenti dei primi 40 anni della compagnia teatrale Nutrimenti Terrestri che inaugura, sul palco del Teatro Annibale, la rassegna “Il miglior tempo della nostra vita”; la presentazione della rivista Lettera 22 al Perditempo; un incontro dedicato all’architettura (e non solo) alla Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa; il mercatino del vinile alla libreria Colapesce; la passeggiata fotografica di PuliAmo Messina. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 27 a domenica 29 ottobre:

Concerti

venerdì 27 ottobre, alle 19.00, alla Chiesa dello Spirito Santo per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “La musica organistica fra tradizione e innovazione” con Gianfranco Nicoletti all’organo;

per l’ : “La musica organistica fra tradizione e innovazione” con all’organo; venerdì 27 ottobre, alle 20.30, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : Federico Pische in concerto ;

per l’ : ; sabato 28 ottobre, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Passion Galliano”, con Richard Galliano alla fisarmonica e melowtone;

per l’ : “Passion Galliano”, con alla fisarmonica e melowtone; sabato 28 ottobre, alle 19.00, al Teatro Vittorio Emanuele : “Il classicismo tra opera e musica sinfonica”, con l’ Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Giuseppe Ratti ;

: “Il classicismo tra opera e musica sinfonica”, con l’ diretta da ; domenica 29 ottobre, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: “Intimate Piazzolla”, con Igor Caiazza alla marimba, Marco Bardoscia al contrabbasso, William Greco al pianoforte, Javier Girotto al sax. Musiche di Astor Piazzolla.

Libri

venerdì 27 ottobre, alle 18.30, alla Mondadori: presentazione del libro “La danza delle anime” (Sette Chiavi edizioni, 2023) di Giorgio Lupo. Dialoga con l’autore Eliana Camaioni.

Incontri e Laboratori

sabato 28 ottobre, alle 17.30, alla Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa , in via Santa Marta 165: “Architetture dello Spirito”, storie e curiosità delle chiese russe in Italia , a cura di Marco Donato ;

, in via Santa Marta 165: “Architetture dello Spirito”, , a cura di ; domenica 29 ottobre, alle 19.00, al Perditempo di Barcellona: presentazione di “Lettera 22”, rivista di giornalismo narrativo e disegnato. Intervengono Giuliano Battiston, Federico Nastasi, Riccardo Orioles, Antonio Mazzeo, Samadhi Lipari. Modera Giuseppina Borghese.

Mostre

prosegue fino a venerdì 27 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, alla galleria Spazioquattro , in via Ghibellina 120: “L’arte che non muore”, mostra fotografica di Sabrina La Bella ;

, in via Ghibellina 120: “L’arte che non muore”, ; venerdì 27 ottobre, alle 19.00, alla Galleria d’Arte Vega , in via XXIV Maggio 133: inaugurazione di “Felice Canonico – Opere scelte – dal 1945 al 1990”, mostra antologica a cura di Marcello Sciacca . L’esposizione sarà visitabile fino al 17 novembre 2023, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina e festivi);

, in via XXIV Maggio 133: inaugurazione di “Felice Canonico – Opere scelte – dal 1945 al 1990”, a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 17 novembre 2023, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina e festivi); sabato 28 ottobre, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro , in via Ghibellina 120: inaugurazione di “Collezione Kalós”, collettiva di pittura La mostra sarà visitabile fino al 3 novembre 2023;

, in via Ghibellina 120: inaugurazione di “Collezione Kalós”, La mostra sarà visitabile fino al 3 novembre 2023; prosegue fino a sabato 28 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, alla galleria Spazio Macos : “Eroine della Bibbia”, mostra di pittura di Anna Stampa , a cura di Mamy Costa ;

: “Eroine della Bibbia”, di , a cura di ; prosegue fino al 29 ottobre, nell’ atrio di Palazzo Zanca : la mostra dedicata al film “Ritorno al Futuro“, a cura di Fumetteria La Torre Nera e Stretto Crea , in collaborazione con l’ assessorato alle Politiche giovanili ;

: la dedicata al film “Ritorno al Futuro“, a cura di e , in collaborazione con l’ ; domenica 29 ottobre, alle 17.30, alla Mondadori : inaugurazione di “SicIlia. Sogno e Memoria”, mostra di Ilia Currò . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 novembre 2023;

: inaugurazione di “SicIlia. Sogno e Memoria”, . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 novembre 2023; prosegue fino al 5 novembre, alla FORO G gallery , in via Lago Grande 43B: “ 10| 20” linee di confine. Ricerca e forma del paesaggio”, mostra di pittura di Giovanni Gargano , a cura di Roberta Guarnera e con il testo di critico di Mariateresa Zagone . A questo link per gli orari;

, in via Lago Grande 43B: “ 10| 20” linee di confine. Ricerca e forma del paesaggio”, di , a cura di e con il testo di critico di . A questo link per gli orari; prosegue fino al 18 novembre, alla galleria Zancle Art Project, in via Legnano 32: “Le case degli altri”, collettiva di Daniele Cestari, Marta Mezynska, Tina Sgrò, a cura di Mariateresa Zagone. Da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Sabato dalle 09.00 alle 13.00.

Cinema

da venerdì 27 ottobre a mercoledì 1 novembre, alle 17.30 e alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, con Sandra Hüller e Swann Arlaud. (venerdì 27 alle 17.30 e domenica 29 alle 20.30 proiezione in lingua originale sottotitolata).

Teatro e Danza

domenica 29 ottobre, alle 18.00, al Teatro Annibale per la rassegna “Il miglior tempo della nostra vita“: “La grande menzogna” scritto e diretto da Claudio Fava, con David Coco. Produzione Nutrimenti Terrestri.

Serate danzanti

venerdì 27 ottobre, alle 22.30, al Retronouveau : Mind The Gap, dj set a cura di Sandro Inturri ed EnzoC ;

: Mind The Gap, a cura di ed ; sabato 28 ottobre, alle 22.30, al Retronouveau: Tutta Colpa degli anni ’80, dj set a cura di Davide Patania.

Natura e Relax

venerdì 27 ottobre, alle 07.00, con ritrovo a Santo Stefano di Camastra : “La Dorsale dei Nebrodi d’autunno”, weekend di trekking a cura dell’ Associazione Naturalistica I Nebrodi , Vaicoltrekkingsicilia . A questo link per partecipare;

: “La Dorsale dei Nebrodi d’autunno”, a cura dell’ , . A questo link per partecipare; domenica 29 ottobre, alle 09.00, con ritrovo al bar Oro Caffè di Floresta: escursione alla Cappella delle 3 Vergini, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, al Giardino Corallo : “Messina Pop Up Beer“, festival delle birre artigianali ;

: “Messina Pop Up Beer“, ; sabato 28 ottobre, dalle 10.30 alle 16.00, a Forte San Jachiddu : “Passo piccino Fest”, laboratori e teatro , a cura del Giardino di Luce . Ingresso libero, a questo link per maggiori informazioni;

: “Passo piccino Fest”, , a cura del . Ingresso libero, a questo link per maggiori informazioni; domenica 29 ottobre, dalle 10.00, alla libreria Colapesce : “viva vinile”, mercatino del vinile in collaborazione con Best Price ;

: “viva vinile”, in collaborazione con ; domenica 29 ottobre, dalle 10.30, con partenza dallo Zir : passeggiata fotografica , a cura di PuliAmo Messina ;

: , a cura di ; domenica 29 ottobre, dalle 10.30, a Forza d’Agrò: “Ottobrata Forzese”, degustazioni e mercatini.

Prossimi eventi a Messina

venerdì 10 novembre, alle 20.30, al Palacultura : “Vegeta è morto e l’ho ucciso io” , spettacolo teatrale di Frekt e Gianluca Iacono , regia di Nicola Nocella . Evento organizzato in collaborazione con MessinaCon e Stretto Crea ;

: “Vegeta è morto e l’ho ucciso io” , e , regia di . Evento organizzato in collaborazione con e ; sabato 25 novembre, alle 22.30, al Retronouveau: L.F.T. – Love Fist Tears, a seguire dj set a cura di Davide Patania.

(212)